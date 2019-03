Dieses Mal entschleunigt er zu sehr

„Ja, hallo erst mal….“. Mit diesen Worten betritt ein hoch gewachsener Westfale mit kahlem Charakterkopf und strahlend blauen Augen Deutschlands Bühnen, und das seit über 30 Jahren. Auch bei seinem ersten Auftritt in Weinheim begrüßt Rüdiger Hoffmann sein Publikum mit diesem Spruch, der längst Kult geworden ist.

Die Stadthalle ist völlig abgedunkelt, so kommt der als Hintergrund auf eine Leinwand projizierte rote Vorhang mit dem großen Rüdiger Hoffmann-Schriftzug erst richtig zur Geltung, als einziges Requisit der in blaues Licht getauchte Flügel. „Ich weiß nicht, ob Sie’s schon wussten….“, fährt der Meister der rhetorischen Entschleunigung fort, legt eine wirkungsvolle Kunstpause ein, ehe er auf jene Frau zu sprechen kommt, die er seit Jahrzehnten seine „Bekannte“ nennt und die er als „eingefleischte“ Veganerin vorstellt. Erste große Erheiterung über die „großen Gasreserven“ dieser Gemüseapostel, die schon mal einen stylishen Yoga-Anzug sprengen können.

Doch leider klappt das mit dem Sex nicht mehr so, meint zumindest die Bekannte. Deshalb habe man beschlossen, es doch mal mit einem Swinger Club zu probieren. Nur dumm, dass er den String-Tanga falsch herum trug und seine „pelzigen Freunde“ zum Vorschein kamen. Beim kalten Büfett konnte man dann leicht mal das „falsche Wienerle“ greifen. Außer ein paar verhaltenen Lachern herrscht betretene Stille im Auditorium, denn spätestens jetzt hat der sympathische Mann aus Paderborn seinen Ausflug unter die Gürtellinie begonnen, den er mit der detaillierten Beschreibung einer Fetisch-Party, anschließender Sado-Maso-Orgie und der zu Hause praktizierten „tibetanischen Knabbergurke“ ausgiebig fortsetzt.

Auch die Pubertät des Sohnes scheint sich ausschließlich auf „gestärkte Betttücher“ und dem Verbrauch von Küchentücher-Großpackungen zu beschränken, ganz zu schweigen von der unappetitlichen Schilderungen seiner Pickel. Um das Desaster zu vollenden, greift Hoffmann das Thema „Diätversuche“ seiner „Bekannten“ auf, wobei ja nur sie allein glaube, fett zu sein. „Mich stört es nicht.“ Im Gegenteil, er benutze sie gerne mal als Hüpfburg.

Biotonne überflüssig

Beim Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt sein bis dahin erschreckend flacher Vortrag deutlich an Qualität. „Ich weiß nicht, ob Sie’s wussten, man braucht keine Biotonne, wenn man öfter mal Eintopf macht.“ Neulich habe er aus Versehen einen Hasen überfahren. „Schön geschmort mit Rosmarin hat das keine Sau gemerkt“. Gummibärchen für die Kinder, zumindest die gelben, stellt er aus alten Gummistiefeln her. Selbst auf eine Xbox musste der pubertierende Sohn nicht verzichten. „Einfach eine Obstkiste und ein „X“ drauf malen“. Was Urlaub angeht, so bevorzugt der Erfinder der Tiefenentspannung den Teutoburger Wald. „Da kann man auf jeden Fall Kerosin sparen“.

Am meisten gewinnt Rüdiger Hoffmann, wenn er am Flügel sitzt, die Tasten anschlägt und mit wohltönendem Bariton singt. Sei es das Lied von der vergessenen „Übergangsjacke“ oder der leise Song, in dem er sich mit der Stirnlampe unter seiner Schmusedecke verkriecht. Hier findet er die feine Balance aus komischen Momenten und melancholischen Gedanken.

Schade, dass sich Hoffmann erst zum Schluss am stärksten zeigt. Zum Beispiel als jammerndes Muttersöhnchen, das mit 54 Jahren das Elternhaus verlassen muss. „Was soll ich nur meinen Anwaltskollegen erzählen?“

Oder die Szene beim Italiener, bei dem die lieben Kleinen vom Nebentisch ein blutiges Massaker veranstalten und von ihrem Papa ein strafendes: „Sören! Malte! Ihr wisst schon, dass Ihr Euch wehtut“, kommt. Auf jeden Fall hätte Rüdiger Hoffmann auf seine abschließenden Ballermann-Lieder verzichten sollen, die er zwar nur deshalb sang, um zu demonstrieren, wie er Kultur nicht vertretbar findet, jedoch damit leider genau das Niveau beschrieb, das den ersten Teil seines Programmes so unerträglich machte. rav

