Diesotto geht in Serie

Neues kompaktes SUV von Mazda: Im September kommt der CX-30. © dpa

Leverkusen.Mazda bringt den Diesotto in Serie: Als erster Hersteller bieten die Japaner ab Ende September zunächst im Mazda 3 und später auch im CX-30 einen Benziner an, der in bestimmten Betriebssituationen selbstständig zündet wie ein Diesel. Mazda führt das Prinzip als Skyactiv-X-Technologie ein. Sie soll das Beste aus zwei Welten kombinieren: Der Motor biete das spontane Ansprechverhalten und die hohen Drehzahlen eines Benziners, aber das hohe Drehmoment und den niedrigen Verbrauch eines Diesels.

Der Preis im Mazda 3 beginnt bei 26 790 Euro im Schräg- und 27 290 Euro im Stufenheck. Die optionale Automatik kostet 2000 Euro. Für 3400 Euro mehr als im 90 kW/122 PS starken Basismodell hat der 2,0 Liter große und um einen Mild-Hybrid-Baustein ergänzte Motor eine Leistung von 132 kW/180 PS und arbeitet mit bis zu 224 Nm. Damit beschleunigt der Kompakte in 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht maximal 216 km/h. Der Verbrauch liegt dabei mit 4,3 Litern und 96 g/km CO2 noch unter dem Diesel, der nur 85 kW/116 PS leistet und auf 4,4 Liter (100 g/km) kommt. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019