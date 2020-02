Digitale Entschlackungskur

Das Landrefugium Obermüller Wellness & Balance Hotel im Bayerischen Wald schickt den Geist auf „Entschlackungskur“. Handy und Co. bleiben, wenn gewünscht, an der Rezeption des idyllischen Kraftplatzes. Damit ist der Weg frei für entspannte und achtsame Tage im Zeichen qualitätvoller „Ich-Zeit“.

In Zeiten ständiger Erreichbarkeit und Reizüberflutung gönnt „Digital Detox“ – digitale Entgiftung – dem Körper die Auszeit, die er braucht. Mindness, Wellness, Beauty und viel Natur begleiten in dem idyllischen Landrefugium ein paar Tage ohne Social Media und E-Mails. Auf Wunsche wird auch das TV Gerät aus dem Zimmer entfernt.

Wolfgang Obermüller, der Inhaber des Vier-Sterne-Hotels in Untergriesbach, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema „nachhaltiger Wellness“. Er bietet in seinem Haus Entspannungsprogramme an, die ihre Wirkung auch noch nach dem Urlaub entfalten. Ausbildungen bei führenden Mentaltrainern, Ernährungsexperten und Motivationstrainern bilden die Grundlage für sein Urlaubskonzept voller Sinn und Freude. Seine Gäste lassen die Natur auf sich wirken bei einer Alpaka-Wanderung, spüren die innere Energie beim Qi-Gong oder vergessen bei einer wohltuenden Massage den Alltag.

Das eigene Lebensfeuer messen

Der Wellnessbereich des Landrefugium Obermüller wurde 2019 auf 1500 Quadratmeter pures Wohlbefinden erweitert. Ein Panorama-Hallenbad mit Themenruheräumen, eine vielseitige Saunalandschaft und ein SPA im Zeichen von Gesundheit und Balance erwarten all jene, die sich eine Pause gönnen möchten. Der Frühling wird in jedem Fall aktiv und entspannend zugleich. Wanderungen und Radtouren durch die beeindruckende Natur des bayerisch-österreichischen Donautals und Smovey-Walking unter blauem Himmel stehen auf dem Programm.

Wer etwas tiefer in das Thema Regeneration eintauchen möchte, der eruiert bei einer Lebensfeuer-Messung seinen Stresspegel, greift auf ein Präventionsnetzwerk aus Ärzten, Therapeuten und Heilpraktikern zurück und stellt seine Ernährung auf gesund und vital um. Die Küche des Landrefugiums ist auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien eingestellt.

Das Landrefugium Obermüller ist eine interessante Adresse, an der Experten durchdachte Programme bieten, um die Lebensqualität von Menschen zu optimieren: „Bei einem Waldspaziergang konzentrieren Sie sich einfach auf den Gesang der Vögel, ohne auf das Handy zu schauen oder auf der Fit-Watch den Kalorienverbrauch zu recherchieren. Detox hilft nicht nur dem Körper, sondern bringt Sie auch auf neue Gedanken“, philosophiert der Hausherr über den nachhaltigen Erholungseffekt von „Digital Detox“. Und er war selbst kürzlich sieben Tage offline: „Eine Wohltat“, so sein Resümee.

