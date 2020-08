„Digitale Schnitzeljagd“ ein Spaßgarant

Die Gemeinde Assamstadt geht in Zeiten von Corona neue Wege, um Daheimgebliebenen in den Ferien die Zeit zu vertreiben. Ab sofort gibt’s nämlich eine „Digitale Schnitzeljagd“ für Groß und Klein.

Assamstadt. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Sascha Heinz, ehemaliger Gemeinderat, hat den Historiker Walter Frank mit ins Boot genommen. Zusammen haben die beiden eine Strategie entwickelt, um die Kommune und deren nähere Umgebung auf spielerische Art zu erkunden und dabei viel Interessantes und Wissenswertes zu erfahren. Herausgekommen ist durch diese private Initiative besagte „Digitale Schnitzeljagd“, für die man nicht viel mehr benötigt als ein Smartphone, eine große Portion Neugier sowie etwas Ausdauer und Motivation, den gut sechs Kilometer langen Rundkurs, der am Rathaus startet, in gut zwei Stunden zu absolvieren.

Der Ort hat einiges zu bieten

„Assamstadt hat einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten“, sagt Sascha Heinz im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten – inner- wie außerorts. In Kombination mit einem hervorragenden Netz an Wander- und Radwegen habe sich diese Art des Zeitvertreibs förmlich angeboten. „Zudem wird es diesmal kein Ferienprogramm wie sonst geben – hierfür ist dieses besondere Angebot auch als Alternative gedacht“, ergänzt Walter Frank.

„Bevor es losgehen kann, muss man sich mittels QR-Code die erforderliche App aufs Smartphone herunterladen“, erklärt Sascha Heinz aus. Diesen Code gebe es seit wenigen Tagen in dem Flyerhalter an der Tourismus-Infotafel am Assamstadter Rathaus für jedermann.

Mittels GPS würden die Teilnehmer, beginnend am Rathaus, zu insgesamt 28 Stationen geleitet, an denen via Smartphone jeweils Fragen beantwortet werden müssen, sagt Walter Frank. Hierfür gebe es ebenso Punkte wie auf der Strecke. Die App sei einfach zu handhaben und führe die Aktiven zuverlässig und auf direktem Weg von Station zu Station bis ins Ziel. Am Ende würden die Zähler addiert und in einer Rangliste gewertet. Darüber hinaus könne jeder Teilnehmer sein persönliches Feedback abgeben.

Erfolgreicher Probebetrieb

„Ein Probebetrieb in den Pfingstferien, in deutlich abgespeckter Version, ist bereits erfolgreich getestet worden“, lässt Sascha Heinz wissen. Das Schöne an der App sei, dass man den Rundkurs beliebig erweitern und verändern könne. „Nun sind wir mal gespannt, auf welche Resonanz dies stößt.“

Die „Digitale Schnitzeljagd“ könne sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad bestritten werden. Hierfür gebe es kein zeitliches Limit. Sie sei für jedes Alter spannend, so Frank und Heinz unisono, und bereite auch ganzen Familien viel Spaß. Sascha Heinz beabsichtigt im Übrigen, das Angebot noch so nachzurüsten, dass „die Strecke auch im sportlichen Wettbewerb absolviert werden kann“. Die Schnitzeljagd sei ausdrücklich nicht nur für Einheimische ausgelegt, sie eigne sich ebenso für Auswärtige und Touristen, die einfach mal einen Blick hinter die Kulissen der Gemeinde Assamstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten, Bildstöcken und Wanderwegen werfen wollen, um so die Schönheiten der Heimat direkt vor der Haustür mit offenen Augen und wissbegierig zu erkunden.

Die Basis geschaffen

Sascha Heinz und Walter Frank haben mit der „Digitalen Schnitzeljagd“ die Basis geschaffen, jetzt bleibt zu hoffen, dass sie in Assamstadt reichlich ausprobiert wird. Alle näheren Infos sind übrigens auf der App zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020