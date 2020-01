„Dinner for one“ mit Streithähnen

Die Kult-Komödie „Dinner for one“ wird an diesem Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr im „Schatzkistl“ in Mannheim gezeigt – als abendfüllendes Theaterstück mit und um den legendären Sketch. Und: Es ist alles andere als „The same procedure as every year“ – dasselbe wie jedes Jahr.

Ein angesehener Theaterregisseur hält ein Vorsprechen ab für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James. Es kommen Elvira und Klaus, ein unsägliches Katastrophen-Duo, das sich auf der Probebühne eine himmelschreiende Profilierungsschlacht liefert. Doch am Ende raufen sich alle zusammen. Es spielen Regina Steegmüller, Gunter Möckel und Tom Hartmann.

Der Eintritt kostet 21,50 Euro, Bearbeitungs- und Servicegebühren fallen an. zg

