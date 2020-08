Direktflug in den Golfstaat

„Frieden“ heißt die Maschine der Fluggesellschaft Israels, El Al. © dpa

Tel Aviv/Abu Dhabi.Knapp drei Wochen nach der historischen Einigung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der erste Direktflug von Tel Aviv nach Abu Dhabi geflogen. Die Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al flog am Montag vom internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv in Richtung Abu Dhabi ab. Über dem Cockpitfenster des Flugs LY 971 stand das Wort „Frieden“ auf Arabisch, Englisch und Hebräisch. Der israelische Pilot Tal Becker sagte Journalisten, es sei der aufregendste Flug seines Lebens und ein „sehr besonderes Gefühl“. Mit an Bord waren US-Vermittler Jared Kushner und die Sicherheitsberater der USA und Israels, Robert O’Brien und Meir Ben-Schabat.

Mitte August hatten Israel und die Emirate ihr historisches Abkommen verkündet. Im Gegenzug für die Einigung will Israel die geplante Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Am Samstag hatten die Emirate auch den Boykott des einst verfeindeten Landes aufgehoben. dpa

