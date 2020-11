Diskussion zum Thema Wahlbezirke

Schrozberg.Die Kommunen weichen – bedingt durch die Pandemie – auf größere Räume aus. In Schrozberg müssen Wahlbezirke zusammengelegt werden, was in den kleinen Teilorten Befürchtungen weckt. Die erfolgten Entscheidungen im „Hohenlohischen“ werden wohl auch weiter im Norden zu Diskussionen führen. Die am 14. März anstehende Landtagswahl ist noch mit einigen Fragezeichen versehen. In den Städten und Gemeinden im Hohenloher Raum geht es zum einen darum, größere Wahllokale zu finden, in denen sich die Abstands- und Hygieneregeln zumindest einigermaßen einhalten lassen, zum anderen steht in Ausnahmefällen auch die Zusammenlegung von Wahlbezirken an. Für einige Unruhe hat das dieser Tage in Schrozberg gesorgt. Dort kam vor allem die Sorge zum Ausdruck, die kleinen Wahllokale würden nunmehr endgültig aufgegeben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.11.2020