DJ „Rockin’ Rolf“ spielt die Sechziger

DJ Rockin’ Rolf (Rolf Schmidlin) legte in der Villa Titiania, zu seiner 50. Revivalparty seit der Gründung des Beat Clubs Weinheims vor sieben Jahren auf. Gleichzeitig war es sein 120. DJ-Einsatz überhaupt. Die Besucher wählten diesmal „California Dreamin“ von den Mamas & The Papas auf Platz 1, knapp dahinter „While My Guitar Gently Weeps“ von den Beatles und Creedance Clearwater Revival mit „Proud Mary“. Sophie Kinsinger vom Beat Club Team, wertete die Stimmzettel aus. Als Höhepunkt des Abends legte Rockin’ Rolf die größten Hits der sechziger Jahre auf. Stücke von den Bealtes, Rolling Stones, Creedance Clearwater Revival, Beach Boys und Jimmy Hendrix wurde gespielt.

Bei so guter tanzbarer Musik hoffen alle auf weitere Revivalpartys an dieser Stelle. Bereits diesen Freitag, 1. März, geht das Programm des Beat Clubs weiter mit dem LiveAct der „Gallier“. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019