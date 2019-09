Drama in der Ägäis

Athen.Vor der griechischen Insel Chios sind beim Untergang eines Schlauchboots sieben Migranten ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien auch ein Neugeborenes sowie ein vierjähriges Kind, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Küstenwache am Freitag. Zwölf Migranten konnten demnach von der Besatzung einer vorbeifahrenden Fähre gerettet werden (Bild). Zurzeit setzen Hunderte Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln im Osten der Ägäis über. Innenminister Horst Seehofer wird gegen Ende nächster Woche mit seinem französischen Kollegen Christophe Castaner und dem EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos in beide Länder reisen.In der Türkei wolle er sich über die Flüchtlingssituation informieren, sagte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin. In Athen wolle er mehr über „administrative Probleme“ erfahren, um bei der Bewältigung helfen zu können. dpa (BILD: dpa)

