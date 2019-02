Drama in der Basketballwelt

So hatte sich das hoffnungsvolle Basketballtalent Erick Scott (Melvin Gregg) seinen Start in der NBA nicht vorgestellt: Statt bei seinem neuen Klub durchzustarten und sich mit den besten Korbjägern zu messen, zwingt ihn im Netflix-Film „High Flying Bird“, der seit Anfang Januar zu sehen ist, ein Lockdown in der amerikanischen Eliteliga zur Pause. Der bringt auch seinen Vermittler Ray Burke

...