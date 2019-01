Dramatisch und romantisch zugleich

Gioacchino Rossini, der bedeutendste Schöpfer des italienischen Belcanto, war ein Gourmet, der die raffiniertesten Gerichte zauberte und dazwischen in rasender Eile seine Opern komponierte. So flott wie seine Arbeitsweise, klingt auch die Ouvertüre zu seinem „Barbier von Sevilla“. Kein anderes Stück hätte sich besser geeignet, das traditionelle Neujahrskonzert der Volksbank Weinheim in der Stadthalle zu eröffnen. In den ausverkauften Nachmittags- und Abendveranstaltungen zeigten sich die Musiker der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, mit ihrem Dirigenten Alois Seidlmeier, aufs Beste eingestimmt.

Sopranistin und Tenor glänzten mit Präzision und Strahlkraft, das Repertoire bestach durch seine Vielfalt und ein gut gelauntes Publikum sparte nicht mit Bravorufen. Moderator Dr. Markus Weber verlieh den brillanten Darbietungen mit geschliffenen Wortspielen und feinem Humor pikante Würze. Zuvor betonte der Vorstand der Volksbank Weinheim, Klaus Steckmann, seine Freude über die gleichbleibend große Resonanz auf das langjährige kulturelle Highlight.

Die Oper mit ihren großen Dramen aus Liebe, Verrat und Schmerz bildete den ersten Teil des Konzertes. Und so schwelgte der Tenor Adrian Dumitru in der Arie „La fleur que tu m´avais jetée“ als José in schmerzlicher Liebe zu seiner „Carmen“. Mit der berühmten Rigoletto-Arie „La donna è molbile“ von Guiseppe Verdi besang er anschließend die „ach so trügerischen Weiberherzen“ und erntete tosenden Applaus. Die deutsch-slowenische „Nachwuchssängerin des Jahres 2017“ Elvira Hasanagic begeisterte mit ihrem markanten, klar timbrierten Koloratursopran in der Arie „Mercè diletta amiche“ aus der Verdi-Oper „I vespri siciliani“.

Rhythmische Vielfalt

Maestro Alois Seidlmeier lotste seine Musiker souverän durch die große rhythmische Vielfalt der wunderbaren Ouvertüren und stimmungsvollen Arien, sodass sich das Orchester stets dynamisch und facettenreich präsentierte. Ebenfalls um große Gefühle geht es in der dramatischen Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini. Ein emotionales Erlebnis bescherten Elvira Hasanagic und Adrian Dumitru in dem Liebes-Duett von Mimi und Rudolfo „O soave fanciulla“. Tosenden Applaus gab es für ihre ausdrucksstarken Stimmen und den ineinander verschmelzenden Klang sinnlicher Melodien, an dessen Ende das gemeinsame strahlend hohe C stand.

Doch was wäre ein Neujahrskonzert ohne Franz Lehar und den Walzerkönig Johann Strauß? Doch zuvor durften sich die Liebhaber der Operette über ein besonderes Juwel freuen. Die Ouvertüre zu Franz von Suppés „Die schöne Galathée“ bietet sowohl schmissige Marsch- und Polka-Klänge als auch mitreißende Walzerseligkeit. Die Württembergische Philharmonie bestach auch hier mit atemberaubender Sicherheit, dem fein abgestimmten Zusammenspiel der einzelnen Instrumental-Gruppen und nicht zuletzt mit ihrer erfrischenden Musizierfreude. „Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie’s immer sich fügt“, sang Adrian Dumitru anschließend als liebeskranker Prinz Sou Chong in Franz Lehars Operette „Das Land des Lächelns“. Mit jeder Mine und Geste interpretierte der gebürtige Rumäne leidenschaftlich und impulsiv mit sanft vibrierendem Ton. Beschwingte Walzerklänge führten anschließend auf die Spuren der Strauß-Dynastie.

Der beliebte Walzer „Rosen aus dem Süden“ ist ein Garant für frisches Lebensgefühl, Vitalität und Sinneslust. Erneut zeigte sich die opulente Klangfülle des Orchesters, als es elegant und schwebend den berühmten Strauß-Walzer zelebrierte. Dabei war es ein Vergnügen, den Dirigenten Alois Seidlmeier zu beobachten. Temperamentvoll und präzise dirigierte er jede Regung und jede Tempoänderung. Mit seinen eleganten Bewegungen schien der ehemalige erste Kapellmeister am Nationaltheater Mannheim fast im Walzertakt zu tanzen. Eigentlich sollte die beliebte „Fledermaus“ mit ihrem Duett „Dieser Anstand so manierlich“ den stimmungsvollen Abschluss bilden. rav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019