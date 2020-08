Dramatische Entwicklung

Heilbronn.Die Corona-Krise beschleunigt den Transformationsprozess in der Metall- und Elektroindustrie und zwingt die Akteure zu schnellem Handeln. Ausgehend von dieser Situationsanalyse hat das Bündnis für Transformation in der Region Heilbronn-Franken über den aktuellen Stand der Entwicklungen berichtet. In Neckarsulm zogen der Koordinator des Bündnisses, Oberbürgermeister Steffen Hertwig, und der stellvertretende Koordinator, Dr. Rudolf Luz, eine erste Zwischenbilanz. „Corona wirkt wie ein Katalysator auf die Wirtschaftszweige, die besonders von der Transformation betroffen sind“, analysierte Steffen Hertwig. „Jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam handeln.“ Wie Dr. Rudolf Luz, Funktionsbereichsleiter Betriebspolitik beim Vorstand der IG Metall, berichtete, leidet die gesamte regionale Wirtschaft unter einem dramatischen Einbruch. Im Unterschied zur Finanzkrise von 2008/2009 seien alle Branchen betroffen.

