Drei Brüder und eine Frau

Im Herzen sind sie Buben geblieben, der Schalk sitzt ihnen tief im Nacken. Adax (Gitarre), Matthias (Klarinette) und Franz-Jürgen Dörsam (Fagott) entstammen einer Musikerdynastie aus Fürth im schönen Odenwald. Sie kreieren als „Trio 3D“ verblüffende Mischungen von klassischen, eigenen und Werken aus der Popmusik. Zu sehen sind sie am 23. Juni im Weinheimer Schlosshof, präsentiert vom Café Central.

Da steht ein Mozart neben einem Ragtime, ein Edvard Grieg aus „Peer Gynt“ neben einem Swing: „Puristen stehen die Haare zu Berge, Freunde schräger Sachen quietschen vor Vergnügen. Und wer auf musikalischen Witz und Virtuosität steht, der liegt hier richtig“, schrieb einst unser Mitarbeiter Georg Spindler.

Einer der vielen Höhepunkte ist die als Gastsängerin eingeladene Sabrina Keller. Ihre Konzerttätigkeit führte sie auch in den Raum Heidelberg, Darmstadt und an die Bergstraße. Zu ihrem Repertoire gehören solistische Partien in Messen und Oratorien sowie verschiedene Stücke aus Musical und Popmusik. Sie interpretiert das „Laudate Dominum“ von W. A. Mozart mit einer ungeheuren Intensität – das kann man auch hören auf der aktuellen CD des Trio 3D „Threesome“.

Auftritt im Frack

Alle drei Brüder haben eine umfangreiche musikalische Biografie. Sie wirkten unter anderem mit bei Xavier Naidoo, Rolf Zuckowski, Lou Bega, Rodgau Monotones, Sidney Youngblood, HR Big Band, Stuttgarter Philharmoniker, Orquestra Metropolitana Lisboa, Symphonisches Orchester Berlin oder auch der Nordwestdeutschen Philharmonie.

Virtuosität und Witz, Ernsthaftigkeit und Lockerheit, das erlebt man mit diesen drei Brüdern. Sie wetteifern darin, wer das Instrument mit der meisten Wärme, dem größten Herzen, der besten Ausstrahlung und der längsten Tradition spielt. Natürlich treten die Drei wie immer im seriösen Frack auf.

Konzert am Sonntag, 23. Juni, um 18 Uhr im Schlosshof in Weinheim. Vorverkauf bei allen bekannten Stellen, unter anderem auch im Morgenforum in Ladenburg, Hauptstraße 20, Telefon 06203/95 60 10. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Stadthalle Weinheim statt. wn

