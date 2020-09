Drei Kurztrips gegen den Herbstblues

Die Blätter färben sich sanft, der morgendliche Nebel umhüllt die Landschaft und die Tage werden langsam kürzer. Während es im Herbst Aktive noch nach draußen zieht, kuscheln sich Romantiker bei einer Wellness-Auszeit ein und Gesundheitsbewusste machen sich fit für den Winter. Ob bunte Natur, genussvolle Küche oder ein Rundumwohlfühlprogramm für den Körper – die folgenden drei Kurztrips nach Südtirol, in die Schweiz und ins Tannheimer Tal nach Österreich verlängern den Spätsommer und beugen dem Herbstblues vor.

Bauernromantik in Südtirol

Wenn das Vieh von den Almen im Tal angekommen, die letzte Fuhre Wein abgeliefert und das Gemüse für den Winter eingekocht ist, kehrt auf den Südtiroler Höfen der Marke „Roter Hahn“ Ruhe ein. Dann haben die Bauersleute Zeit, das Zusammensein mit ihren Gästen zu genießen. Die milden Temperaturen zwischen Eisack und Etsch erlauben auch im Spätherbst noch gemeinsame Wanderungen oder Fahrradtouren direkt ab Hof. Abends trifft man sich am Ofen in der Stube zum Musizieren, Basteln oder Knödelessen. Auf Wunsch bleiben Urlauber aber auch ganz ungestört und genießen etwa ihr Frühstück wann und solange sie möchten – in der eigenen Ferienwohnung. Gern bereitet die Bäuerin einen reich befüllten Korb mit hofeigenen Produkten vor. Liebevoll angerichtet stehen hausgemachte Marmelade, selbstgebackenes Brot sowie Eier, Milch und Käse von den Tieren im Stall zur gewünschten Uhrzeit vor der Tür.

Auf „Weltreise“ im Tessin

Hinter dem Gotthard beginnt der Süden Europas. Mit jedem Kilometer wird die Luft etwas wärmer, die Berge grüner und das Landschaftsbild wechselt von alpinen Nadelwäldern zu mediterranen Palmen. Vor allem im Herbst findet sich kaum eine Region, die auf kleinstem Raum so viele exotische Elemente vereint wie das Tessin. Der südlichste Kanton der Schweiz ist 2020 eine echte Alternative für Fernwehgeplagte – ganz ohne Flugzeug und unweit der Heimat. Während anderswo in den Alpen schon Schnee liegt, radeln und wandern Urlauber dort noch bei milden Temperaturen. Die „Sonnenstube der Schweiz“ vereint zahlreiche Orte wie den Oman, Australien oder Mexiko und schickt ihre Gäste bis 31. Oktober mit Spezialpreisen auf Entdeckungsreise „um die Welt“. Dank Ticino Ticket nutzen Übernachtungsgäste alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos.

Fitness-Motivation in Tirol

Neuen Antrieb für Bewegung und Selfcare finden Gäste des Hotels Jungbrunn in Tannheim/Tirol dank des Arrangements „Stay Well“ auch an tristeren Herbsttagen. Zunächst bestimmen die Gesundheitsexperten mit der speziellen Tanita-Körperanalysewaage Werte wie Muskelmasse, Körperfett oder Bodymaßindex (BMI). Anhand der Ergebnisse plant der Personal Trainer eine individuelle Session für die Jungbrunn-Urlauber und stellt Ernährungstipps sowie ein Sportprogramm für Zuhause zusammen. Um einen Gesamtüberblick über die aktuellen Schwingungen der elektromagnetischen Wellen im Körper zu erhalten, wird eine Bioresonanztherapie durchgeführt. Zur Regeneration, Entgiftung und zum Abbau von Fett gibt’s obendrein das „JustBeWellBodyforming“. Zwischen den Behandlungen und Trainingseinheiten bleibt genug Zeit, um die herbstliche Schönheit des Tannheimer Tals bei einer sanften Wanderung oder Radtour zu erkunden. Das Special „Jungbrunn Stay Well“ kostet für drei Übernachtungen ab 818 Euro/Person im Doppelzimmer. hmpr

