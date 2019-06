Drei neue Akteure beim Weinfest

Beim 29. Zwingenberger Weinfest am verlängerten Pfingstwochenende (7. bis 10. Juni) auf dem Marktplatz wird zwar nicht alles, aber vieles anders: Langjährige Akteure machen nicht mehr mit, „Neulinge“ kommen quasi als Ersatz dazu. „Nein, es hat keinen Streit gegeben“, betont Bürgermeister Holger Habich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verkehrsvereins Zwingenberg, dem Veranstalter des Festes, am Ende des Pressegesprächs – und in der Tat: Dafür, dass die örtlichen Weingüter Gärtner (Rebenhof) und Feligreno sowie der Weinbauverband Hessische Bergstraße nicht mehr mit am Start sind, gibt es schlüssige – nämlich allesamt familiäre – Gründe, wie Habich erläuterte.

Mit von der Partie sind weiterhin das Zwingenberger Weingut Simon-Bürkle sowie die Bergsträßer Winzergenossenschaft, neu dabei sind die Weingüter Schloss Schönberg aus Bensheim und Kühnert aus Alsbach. Ebenfalls neu dabei, aber längst kein klassischer Neuling mehr, ist das Weingut Faber:

Jan Faber ist technischer Betriebsleiter bei Simon-Bürkle und hat bereits 15 Zwingenberger Weinfeste auf dem Winzerbuckel. Jetzt präsentiert er dort erstmals seine eigenen Rebensäfte, dazu übernimmt er den Standplatz des Weinguts Gärtner (Rebenhof). Im Jahr 2006 hat er – zunächst nur für den Hausgebrauch und für Freunde – damit begonnen, eine eigene Produktlinie aufzubauen. Seit 2008 bietet Faber seine Rieslinge, Schwerpunkt seines Schaffens, als Weingut an. „Ideell verbunden“ fühlt er sich mit Bio-Winzer Gerold Hartmann (Feligreno). Mit ihm teilt er die Leidenschaft für die Rettung alter Weinberge in den Zwingenberger (Steil-)Lagen Alte Burg, Steingeröll sowie Auerbach Höllberg und in seine Fußstapfen will er mit der schrittweisen Umstellung auf Weine aus ökologischem Anbau treten. Zum Wein, darunter ein „Gast-Rotwein“ von Feligreno, serviert Faber beim Weinfest Spargelsalat. Das königliche Gemüse stammt selbstverständlich aus Zwingenberg.

Neu auf dem Marktplatz mit dabei ist das im Jahr 2016 gegründete Weingut Schloss Schönberg, benannt nach dem Schloss oberhalb des gleichnamigen Bensheimer Stadtteils. Auf mittlerweile 14 Hektar baut Betriebsleiterin Rabea Trautmann mit ihrem Team in den Lagen Schönberger Herrenwingert, Auerbacher Fürstenlager und Höllberg, Zwingenberger Steingeröll und Alsbacher Schöntal hauptsächlich Riesling und Burgunderrebsorten an.

Das Weingut im Besitz von Jürgen Streit und Petra Greißl-Streit präsentiert beim Weinfest auch Sekt der zur Unternehmensgruppe gehörenden Sektkellerei Griesel. Verköstigt werden die Besucher vom Restaurant „Halber Mond“ in Heppenheim, ebenfalls ein Streit-Standbein. Serviert werden Reibekuchen sowie Curly Fries (ein geringelter Kartoffelsnack). Das Weingut Schloss Schönberg übernimmt den Standplatz des Weinbauverbands.

Als Dritter im Trio-Bunde der „Neulinge“ dabei ist das Alsbacher Weingut Kühnert, das zwar ausschließlich eine Lage bewirtschaftet, nämlich das Alsbacher Schöntal, aber sich sozusagen das „volle Programm“ auferlegt hat. Anja und Sebastian Kühnert haben 2012 mit einem Wingert als Hobbywinzer begonnen, mittlerweile bauen sie auf zwei Hektar Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau, Spät- und Grauburgunder sowie Chardonnay an.

Das einzige Alsbacher Weingut will das Zwingenberger Weinfest dazu nutzen, seine Marktpräsenz auszubauen und bietet als Grundlage zur Verkostung seiner Rebensäfte Kochkäse mit Musik sowie Winzer-Burger an. Diese „hessische Variante“ des Hamburgers wird ebenfalls unter Einsatz von Kochkäse zubereitet. Das Weingut Kühnert übernimmt den Standplatz von Feligreno.

Die Bergsträßer Winzergenossenschaft wird beim Weinfest traditionell von Klaus Knapp vertreten, der dieses Mal gemeinsam mit Caroline Guthier (Bergsträßer Weinkönigin 2014/15, Deutsche Weinprinzessin 2015/16) Werbung für den Stand des größten Betriebs im Anbaugebiet Hessische Bergstraße machte. Die Winzer eG ist im 20. Jahr mit von der Partie und wird aus ihrem umfassenden Portfolio gut 20 verschiedene Weine sowie Sekt und Secco präsentieren. Da bei der Bergsträßer Winzergenossenschaft auch badische Weinbauern ihre Trauben abliefern, wird es auch badische Weine geben. Dazu grillt Knapp mit seinem Team wieder Spare Ribs und Steaks auf dem Holzkohlegrill, frittiert Pommes und schneidet Käsewürfel.

Eine feste Größe beim 29. Zwingenberger Weinfest an Pfingsten bleibt auch das 1991 gegründete und mehrfach ausgezeichnete Weingut Simon-Bürkle. Johannes Bürkle und seine Mitstreiter schenken an ihrem Stand bereits einen Großteil der 2018er Weine aus, die im Alsbacher Schöntal und am Auerbacher Höllberg sowie in den Zwingenberger Lagen Alte Burg und Steingeröll wachsen. Darunter befinden sich neben klassischen Rieslingen, Rosé- und Rotweinen auch Muskateller, Scheurebe, Gewürztraminer oder Auxerrois. Auf der Speisenkarte stehen Flammkuchen.

Für eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sorgt der Zwingenberger Mittagstisch unter Leitung von Ingrid Fieberling. Der Stand des Vereins steht wieder an der Neugasse. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.06.2019