Drei neue Todesfälle

Würzburg.Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg meldete am Freitag drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona: Eine 85-jährige Bewohnerin des Hans-Sponsel-Hauses sowie eine 90-jährige Bewohnerin des Seniorenstifts Juliusspital sind in der jeweiligen Einrichtung gestorben. Weiter starb ein 84-jähriger Landkreisbürger in einer Würzburger Klinik.

Alle drei Senioren waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit diesen Todesfällen steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 92 (59 in der Stadt, 33 im Landkreis Würzburg). Dem Gesundheitsamt wurden zudem seit der Meldung vom Donnerstag 48 weitere, auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet.

