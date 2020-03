Drei Tage ganz im Zeichen der Liebe

Vom 11. bis 13. Juni geht es in der Weinheimer Stadthalle um Liebe. Das Odenwald-Institut der Bensheimer Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie und die Deutsche Gesellschaft für Integrative Paartherapie und Paarsynthese e. V. (GIPP) laden alle Interessierten zu dem Thema „Im Zentrum der Liebe – Zwischen Sehnsucht und Verunsicherung“.

Es geht um die Frage, wie Liebe heute, beeinflusst von Digitalisierung und Globalisierung, gelebt werden kann. Die interdisziplinären Beiträge beschäftigen sich mit Intimität und Sexualität in der Paarbeziehung, mit Liebe in Familie und in der Erziehung genauso wie mit der Bedeutung von Liebe für Gesellschaft, Kultur und Natur. Das teilen die Veranstalter mit.

Auf hohem Niveau richtet sich das Symposion sowohl an Fachleute aus Psychologie, Therapie und Pädagogik als auch an Menschen, die sich aus privaten oder beruflichen Gründen interessieren.

„Das Besondere an unseren Tagungen und Symposien ist diese Offenheit und der Austausch über Grenzen hinweg. Unsere Bildungsarbeit fußt auf der Überzeugung, dass Beziehung und Resonanz das Fundament für Gesellschaft und Gelingen von Gemeinschaft sind“, sagen die Leitenden des Odenwald-Instituts, Dr. Sigrid Goder-Fahlbusch und Peter Jakobs. „Unsere Beschleunigungs- und Multioptionsgesellschaft macht es immer schwerer, Liebe leben zu können. Den damit verbundenen Fragen wollen wir uns stellen“, sagt Barbara Röser, die Verantwortliche der GIPP: Wo und wie lernen wir lieben, wo lernen wir die Kommunikation, den Austausch, Intimität, Sexualität, den Umgang mit Krisen und Streit, wie Grenzen setzen und Vertrauen gewinnen, leben und stärken und wie übernehmen wir Verantwortung? Dazu wird es Vorträge sowie Workshops geben.

Stupid Lovers auf Spurensuche

Neben den Workshops der Vortragenden werden Seminarleitende des Odenwald-Instituts weitere Workshops unter anderem zu Kommunikation, Aggression und Sinnlichkeit leiten. An einem Abend wird sich das in Karlsruhe ansässige Theater Stupid Lovers als „Pfadfinder der Liebe“ auf Spurensuche begeben.

Der Beltz-Verlag unterstützt das Symposion ebenso wie die Stadt Weinheim, die unter anderem zu einer Stadtführung einlädt.

Programm und Informationen sind erhältlich unter Telefon 06207/60 50, info@odenwaldinstitut.de und sind abrufbar unter www.odenwaldinstitut.de/symposion. wn

