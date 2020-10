Drei Themen bei „Blende“

Odenwald-Tauber.Beim Leser-Fotowettbewerb „Blende“ können Fotos zu drei Themen eingereicht werden. Zur Auswahl stehen die Wettbewerbsthemen „Elemente“, „Lebensfreude“ und „Schwarz-Weiß-Fotografie“.

Somit ermöglichen die Fränkischen Nachrichten ihren Leserinnen und Lesern wieder die Teilnahme am bundesweiten Leser-Fotowettbewerb, den viele Verlage und Medien in Deutschland jedes Jahr zusammen mit der Prophoto GmbH in Frankfurt/Main veranstalten. Teilnahmeberechtigt über die Fränkischen Nachrichten sind alle, die im Verbreitungsgebiet der FN ihren Erst- oder Zweitwohnsitz haben, man muss dabei aber nicht Abonnent der FN sein. Einsendeschluss ist Samstag, 31. Oktober.

