Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr bei Neulußheim wurden zwei Frauen und ein Teenager verletzt (wir berichteten). Laut Angaben der Polizei befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem 5er BMW die L560 in Fahrtrichtung Karlsruhe und wollte an der Einmündung Neulußheim/St. Leon-Rot nach links

Neulußheim.abbiegen. Eine 68-jährige Golf-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den BMW auf. Hierbei wurden beide Frauen, sowie ein Zwölfjähriger als Beifahrer im BMW verletzt. Während die beiden Frauen zur Beobachtung in den Krankenhäusern verbleiben mussten, konnte der Zwölfjährige das Krankenhaus bereits wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf zirka 45 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die L560 zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Neulußheim geleitet, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen. (pol)