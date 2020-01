Drei Verletzte bei Unfall auf A 81

Ravenstein.Es war vermutlich nur eine kurze Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin, die am Samstagabend zu einer eineinhalbstündigen Vollsperrung auf der A 81 führte. Die 35-Jährige war mit ihrem Audi A4 gegen 18.45 Uhr auf der rechten Spur der A 81 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als sie im Bereich Ravenstein auf einen VW Up vor ihr auffuhr. Dieser kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf dem dortigen Grünstreifen und wurde zurück auf die Autobahn geschleudert. Der VW, in dem sich drei Personen befanden, kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 22-jährige Fahrer sowie der 25-jährige Beifahrer des VW kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die 26-jährige dritte Insassin wurde mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die 36-jährige Audi-Lenkerin blieb unverletzt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.01.2020