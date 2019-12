Dreister Diebstahl bei Seniorin

Dipbach.Eine dreiste Diebin ist am Montagmorgen in die Wohnung einer Seniorin in Dipbach (Landkreis Würzburg) eingedrungen. Die Täterin entwendete eine Schatulle mit Schmuck im Wert von rund 1000 Euro und stieß die ältere Dame zur Seite, um die Flucht anzutreten. Der Diebstahl ereignete sich kurz vor 9 Uhr in einem Zweifamilienhaus. Die Täterin klingelte an der Tür der Seniorin und betrat gegen ihren Willen die Wohnräume im Erdgeschoss. Die Seniorin musste mit ansehen, wie die fremde Frau die Schmuckschatulle an sich nahm und in ein rotes Tuch beziehungsweise einen roten Schal einwickelte. Die Frau forderte die Täterin auf, das Schmuckkästchen zurückzugeben und stellte sich ihr in den Weg. Sie wurde daraufhin zur Seite gestoßen, und die Diebin flüchtete. Die Fahndung blieb bisher erfolglos.

