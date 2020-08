Drinbleiben – mit Tipps von Kenan Kocak

Für seine erste Station als Cheftrainer hat sich Yusuf Baran eine ganze Menge vorgenommen. Auf dem Platz möchte er im Rahmen der Möglichkeiten einen Fußball spielen lassen, der in Ansätzen an die Spielweise des englischen Meisters FC Liverpool erinnern soll. Abseits des Grüns möchte er das Image des KSC Schwetzingen noch weiter verbessern. Er sagt: „Wir wollen als Verein diszipliniert auftreten. Wir möchten, dass die Vereine gerne gegen uns spielen und keine Sorgen haben müssen, weil sie gegen eine größtenteils türkischstämmige Mannschaft antreten.“

In der A-Klasse hat sich der KSC vorrangig in sportlicher Hinsicht einen Namen gemacht. Vor dem Corona-Abbruch stand das Team, das auf dem Gelände des FC Badenia Hirschacker trainiert, auf dem ersten Platz. Die Folge: Die Schwetzinger stiegen auf und haben es geschafft, innerhalb von fünf Jahren von der C-Klasse in die Kreisliga zu klettern. Der bislang größte Erfolg der Vereinsgeschichte wurde unter Corona-Auflagen im kleinen Kreis gefeiert.

Neue taktische Möglichkeiten

Jetzt geht es wieder ans Eingemachte. Baran bittet drei Mal wöchentlich zum Training. Er möchte auf die Mission „Klassenerhalt“ bestmöglich vorbereitet sein: „In der Kreisliga wird ein ganz anderer Fußball gespielt. Das liegt allein schon daran, dass dort drei Schiedsrichter das Spiel leiten. Dadurch kann man taktisch ganz anders agieren. Für uns geht es im ersten Jahr nur darum, die Klasse zu halten.“

Der Kader wurde „bewusst verstärkt“, erklärt Baran. Im Tor hat Neuzugang Amadou Camara die besten Chancen auf einen Stammplatz. Außerdem kam Torjäger Buba Ceesay. Große Stücke hält Baran auch auf Erkan Yalcintas. Der Mittelfeldspieler hat sich in der Vorbereitung jedoch verletzt. „Trotzdem haben wir durch die neuen Spieler einen gesunden Konkurrenzkampf“, verteilt Baran keine Freifahrtscheine für die Startformation.

In der Vorbereitung hat der Übungsleiter versucht, seinen Akteuren die Spielidee zu vermitteln. „Ich möchte, dass unsere Vorstellungen bei den Spielern in Fleisch und Blut übergehen“, hält der frühere Torhüter fest.

In Sachen Umgang mit den Spielern und taktische Weiterbildung holt er sich immer wieder Tipps von seinem Freund Kenan Kocak, der einst den SV Waldhof und den SV Sandhausen gecoacht hatte und inzwischen Hannover 96 trainiert. „Ich bin schon häufiger mit ihm zu Spielbeobachtungen gefahren und habe ihn auf der Fahrt mit Fragen gelöchert. Er ist ein großer Unterstützer“, sagt Baran.

Davon können die KSC-Spieler nur profitieren. Und sollte der rasante Aufstieg der Schwetzinger so weitergehen und Baran seine Ziele auf Anhieb erreichen, dann hat der Coach schon sein nächstes Ziel im Kopf: „In ein, zwei Jahren können wir dann über bessere Platzierungen reden. Unser Vorbild sollte Türkspor Mannheim sein.“ Der Club aus der Quadratestadt ist über Jahre gewachsen und mittlerweile ein fester Bestandteil der Landesliga. Jetzt geht es für den KSC aber erst einmal darum, in der Kreisliga Fuß zu fassen. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020