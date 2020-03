Dritter Anlauf seit 2019

Jerusalem.Zwei Wochen vor Beginn eines Korruptionsprozesses gegen den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wählen Israels Bürger am Montag ein neues Parlament. Der 70-jährige Netanjahu strebt trotz der Vorwürfe eine fünfte Amtszeit als Regierungschef an. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview betonte Netanjahu, er werde sich im Fall eines Wahlsiegs nicht um Immunität vor Strafverfolgung bemühen.

Nach Wahlen im April und September 2019 scheiterte die Regierungsbildung wegen einer Pattsituation zwischen dem Mitte-Links-Lager und dem rechts-religiösen Lager. Nach Umfragen ist auch diesmal mit einem ähnlichen Ausgang zu rechnen. Netanjahus Likud-Partei liegt demnach etwa gleichauf mit dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz. Königsmacher ist erneut Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman. Netanjahu strebt im Fall eines Wahlsiegs die Annexion der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie des Jordantals an. dpa

