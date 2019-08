Dritter Anlauf zur Rückkehr in die A3

Nach dem Abstieg über die Relegation am Ende der Saison 16/17 unternimmt der FC Billingsbach nun den dritten Anlauf zurück in die A3. In den letzten beiden Jahren gelang es dem Blaufeldener Teilortclub nicht, eine konstante Saison zu spielen. Zunächst ließ man nach starker Vorrunde in der zweiten Halbserie gewaltig nach und wurde Fünfter, in der letzten Runde reichte eine gewaltige Leistungssteigerung nach der Winterpause nicht mehr, da man die Vorrunde verschlafen hatte. „Mannschaft und Trainer mussten sich aneinander gewöhnen“, begründet Abteilungsleiter Marcel Haag den holprigen Start. Im zweiten Jahr unter Christian Schneider will man von Anfang an vorn mitmischen. Stürmer Tobias Schneider ist nach einem halben Jahr in Rot am See im Kreis der alten Kameraden zurück, Pascal Schneider, der Sohn des Trainers kam von dessen Ex-Club SC Wiesenbach zum FC B, Roman Dierof aus eigener Jugend.

