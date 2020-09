Drittligist zu Gast

Pflichtspiele hat der FV Lauda bereits gegen den SV Waldhof Mannheim absolviert – und sogar schon gewonnen: Im März 2005 bezwangen die Taubertäler im Oberliga-Duell die Quadratstädter mit 1:0.

Solch ein Ergebnis wird es am Mittwoch, 16. September, wohl nicht geben, wenn die „Waldhof-Buben“ erneut beim FV antreten, denn die Zeiten haben sich geändert: Lauda ist mittlerweile bis in die Landesliga abgesackt, Mannheim ist als Drittligist in den Profifußball zurückgekehrt. Trotz dieser vier Klassen Unterschied möchte FV-Trainer Sascha Hübner in diesem BFV-Pokal-Viertelfinalspiel am Mittwoch seine Mannschaft nicht nur hinten reinstellen, sondern will, dass sie zumindest ein Tor erzielt. mf

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.09.2020