DRK-Kampagne für Mundschutz

Unter dem Motto „Mundschutz tragen – Leben retten“ hat der DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg eine Kampagne gestartet, die vor allem Aufmerksamkeit und Eigeninitiative zum Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit erzeugen soll. Das schreibt das DRK in einer Pressemitteilung. Das Bild von maskentragenden Menschen im ÖPNV, im Supermarkt oder beim Bäcker ist noch ungewohnt und sorgt in der Region noch für befremdliche Blicke.

Das soll sich nun ändern. „Wir haben unsere ehren- und hauptamtlichen Kräfte mit Buttons und dem ,Mundschutz tragen – Leben retten‘-Logo ausgestattet. Diese tragen unsere Kolleginnen und Kollegen wann immer möglich gut sichtbar, um den Menschen zu zeigen: Wir schützen euch – und uns“, sagt Yvonne Wiedl, Leiterin des DRK-Einsatzstabes. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum (vor allem dort, wo die Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können) kann dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020