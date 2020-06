Durch reizvolle Landschaften

Lauda.Mainfranken geizt nicht mit vielfältigen Reizen. In 30 facettenreichen Touren lässt der Laudaer Horst-Dieter Radke die Schönheit auf den Wanderer wirken. Vor kurzem ist sein Buch „Wanderungen für Senioren – Mainfranken“ im Berg-Verlag erschienen, das entspannte Routen entlang des Mittelmains verspricht. „Man kann in der Region hingehen, wohin man will. Überall findet man Strecken, die gut zu laufen sind“, sagt Radke. Zwischen Klingenberg und Hassfurt liegen Weinberge und Wälder, Altstädte und Klöster, Geschichtliches und Kulinarisches, die in leichten bis mittelschweren Strecken zu erwandern sind. Zusammen mit seiner Frau und einigen Freunden ist der Autor die einzelnen Wege abgelaufen, um aktuelle Informationen zu liefern.

