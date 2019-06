Dynamischer Kombi mit Stecker

Stuttgart.Ohne Zweifel, wir sitzen in einem Porsche. Wir haben Platz genommen in bequem ausgeformten, exzellent verarbeiteten Sitzen. Der Fahrer hat den Startknubbel links gedreht und keiner hört irgendein Lebenszeichen des 330 PS starken Sechszylinders. Des Rätsels Lösung: Wir sitzen in einem Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo. Der allradgetriebene Luxus-Kombi kann demnach auch leise und verbrauchsarm.

Nach dem lautlosen Start auf dem Hof von Porsche rollen wird Richtung Autobahn. Auch hier summen wir zunächst voll elektrisch Richtung Mannheim. Der zusätzliche E-Motor, der 136 PS leistet, steht voll im Saft. Der Antrieb erlaubt eine Reichweite von knapp 50 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Fährt man schneller oder weiter schaltet sich der Verbrennungsmotor hörbar hinzu.

50 Kilometer elektrisch

Nach 50 Kilometern ist die Elektro-Fahrt beendet, der Verbrauch steht bei 0 Litern. Für die Strecke von 135 Kilometern benötigt der Panamera am Ende 7,2 Liter Benzin. Für ein Sportwagen, und das bleibt der Porsche Panamera auch als Hybrid-Modell, ein wahrlich herausragender Wert. Aber wie gesagt, wer schneller und länger unterwegs ist, der muss schon etwas früher zur Tankstelle.

Eher illusorisch ist der Kraftstoffverbrauch von 2,6 Litern pro 100 Kilometern, den das Werk angibt. Daraus ergibt sich dann auch die beachtenswerte Kohlenstoffdioxid-Emission (CO2) in Höhe von 59 Gramm pro Kilometer. Zusätzlich muss noch ein Stromverbrauch von 15,9 kWh pro 100 Kilometern kalkuliert werden.

Wer einen Porsche fährt und eine maximale Leistung von 462 PS unter der Haube hat, der lässt es gerne auch mal flotter angehen. Der möchte auch mal auskosten, wie sich der schnittige Kombi in 4,6 Sekunden auf die 100-Kilometer-Marke schießt und stets mit mächtig viel Reserve 275 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Variabler Allradantrieb

Das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe schaltet ohne Zugkraftunterbrechung in Sekundenbruchteilen. Das Zusammenspiel von variablem Allradantrieb, Hinterachslenkung und Wankstabilisierung erlaubt auch im Kombi sportliches Fahren nebst flinker Kurvenhatz. Die adaptive Luftfederung und elektronische Stoßdämpferregelung sorgen für ordentlichen Reisekomfort. Sowohl die Limousine als auch der Kombi haben dynamische Proportionen sowie gewisse Ähnlichkeiten. Der Turismo hebt sich aber durch seinen eigenständigen Fondbereich mit großer Heckklappe ab. Das macht optisch ordentlich Eindruck. Zudem hat der Kombi eine niedrigere Ladekante, mehr Gepäckraumvolumen und fünf Sitzplätze.

Im Fond kann zwischen den beiden Sitzmulden noch ein Passagier Platz nehmen. Besonders bequem ist es hier nicht. Porsche spricht ja auch von einem 4+1-Sitzkonzept. Ansonsten das gewöhnte Bild im Innenraum des Sportwagens. Das digitalisierte Cockpit glänzt mit hochwertigen Materialien und exzellenter Verarbeitung. Der 12,3 Zoll große Touchscreen liefert gestochen scharfe Bilder und ist über Gestensteuerung zu benutzen.

Bliebe der Preis: Für den Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo verlangt Porsche mindestens 116 079 Euro. Nach oben lässt sich da noch manches machen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019