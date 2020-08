Dzevad Karahasan erhält Goethe-Preis

Der bosnische Schriftsteller, Essayist und Dramatiker Dzevad Karahasan bekommt an diesem Freitag in der Paulskirche den Goethepreis der Stadt Frankfurt überreicht. Die Vermittlung zwischen Ost und West, zwischen Islam und Christentum sei zentral für das Werk des 67-Jährigen, lobte der Vorsitzende des Kuratoriums, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Mit der Auszeichnung bekenne sich Frankfurt zu Europa als einem Kulturraum, der auf gemeinsamen Werten und Normen basiere. Wegen der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen seien die Platzkapazitäten bei der Preisübergabe beschränkt, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Der Preis ist mit 50 000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre am Geburtstag Johann Wolfgang Goethes, dem 28. August, an eine Persönlichkeit verliehen, „die durch ihr Schaffen bereits zur Geltung gelangt und deren schöpferisches Wirken einer dem Andenken Goethes gewidmeten Ehrung würdig ist“.

1993 aus Sarajevo geflohen

Mit dem in Duvno, dem heutigen Tomislavgrad, geborenen Sohn muslimischer Eltern werde ein großer europäischer Schriftsteller geehrt, sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). In seinen eindrucksvollen Romanen und Essays werde das Fremde im Eigenen lebendig. Karahasan sei als literarischer Brückenbauer für das geistige Klima Europas unverzichtbar.

Karahasan studierte Literatur- und Theaterwissenschaft in Sarajevo und lehrte von 1986 bis 1993 Dramaturgie und Dramengeschichte an der dortigen Akademie für szenische Künste. 1993 floh er aus der umkämpften Stadt, die eine zentrale Rolle in seinen Schriften spielt. Sein erstes Prosawerk nahm Bezug auf Goethes „Diwan“ und hieß „Der östliche Diwan“ (1993). Zu seinen wichtigsten Werken zählen „Sara und Serafina“ (2000), „Das Buch der Gärten. Grenzgänge zwischen Islam und Christentum“ (2002), „Der nächtliche Rat“ (2006), „Der Trost des Nachthimmels. Roman in drei Teilen“ (2016) und 2019 der Erzählungsband „Ein Haus für die Müden“. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise. Karahasan lebt in Sarajevo und Graz/Österreich.

Der Goethepreis der Stadt Frankfurt wurde 1927 gestiftet, erster Preisträger war Stefan George. Bis 1949 wurde die Auszeichnung jährlich verliehen, seit 1952 alle drei Jahre. Zuletzt wurden der syrische Dichter Adonis (2011), der Schweizer Schriftsteller Peter von Matt (2014) und die französische Theater- und Filmregisseurin Ariane Mnouchkine (2017) geehrt. epd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020