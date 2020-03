E-Klasse-Modelle werden aufgefrischt

Stuttgart.Im Sommer bringt Mercedes eine aufgefrischte E-Klasse in den Handel. So fahren laut Hersteller nicht nur Limousine und der Kombi T-Modell, sondern auch der Geländekombi All Terrain sowie Coupé als auch Cabrio überarbeitet zu den Händlern. Die Modelle bekommen neben einer retuschierten Front mit geänderten Scheinwerfern und einem neuen Heck vor allem ein modernisiertes Interieur mit dem Bediensystem MBUX und großem Touchscreen, eine neue Generation von Lenkrädern sowie sparsamere Motoren. Preise nannte Mercedes noch nicht.

Für die E-Klasse wird es nicht nur sieben Plug-in-Hybride geben, für die Mercedes in Limousine und Kombi Benziner und Diesel mit Heck- oder Allradantrieb, E-Motoren und Pufferbatterie kombiniert. Insgesamt plant Mercedes Benziner von 156 bis 367 PS. Die Diesel sollen eine Bandbreite von 160 bis 331 PS abdecken. Der Werkstuner AMG bringt einen neuen E 53 mit einem drei Liter großen Sechszylinder, der 435 PS leistet. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020