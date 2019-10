Edel – und mit viel Charakter

Köln.Dieser Wagen ist etwas Besonderes. Er polarisiert nicht, weil er so groß ist oder unförmig, er zieht die Blicke auf sich, weil er einen eigenen Stil, einen Charakter hat, ja avandegardeistisch ist. Und welcher Hersteller fällt Autofreunden hier sofort ein? Natürlich Citroën. Der DS 3 Crossback gehört allerdings zur Edelmarke des französischen PSA-Konzerns, der sich nach La Déesse, der „Göttin“ aus den 1950er bis 1970er Jahren, benennt.

Versenkbare Türgriffe, edle Materialien, ein lederbezogenes Armaturenbrett und und die Form des dreieckigen DS-Logo, die sich an vielen Stellen, etwa von der Dachhimmelbeleuchtung bis zur Schalterreihe und den Lüftungsdüsen unterhalb des Navi-Bildschirms findet, zeigen, dass die Firma hier konsequent am exklusiven Image feilt. Ziel sind Käufer, die das Ungewöhnliche suchen: mehr Luxus, nicht mehr Nutzwert. Der Mini lässt grüßen.

Und auf ihn zielt der DS3 Crossback wohl ab. Auf den Countryman zumindest, obwohl der ein Stückchen größer ist. Mit knapp über vier Metern Länge ist der Crossback ein parkplatzfreundliches Gefährt, die leicht erhöhte Sitzposition schafft einen guten Überblick nach vorne und ist einsteigefreundlich. Dass sich die Fensterflächen nach hinten deutlich verjüngen, schränkt allerdings einen angenehmen Rundumblick deutlich ein. Die Rückfahrkamera und Einparkhilfen sind hier Gold wert.

Sparsamer Dreizylinder-Benziner

Hervorragende Begleiter durch die Nacht sind die Matrix-LED-Lichter. Sie leuchten die Straße taghell aus, den Gegenverkehr und vorausfahrende Autos erfasst der Lichtkegel aber nicht. In diesem Segment ist die Licht-Überwachung mit einer Kamera einzigartig. Auch der Digitaltacho, das Head-up-Display oder die zentrale Steuerung über einen Touchscreen zeigen, was heute auch in den niedrigeren Fahrzeugklassen möglich ist.

Die Achtstufen-Wandlerautomatik agiert dezent und aufmerksam, den knurrigen Dreizylinder lähmt sie allerdings mit einer leichten Anfahrschwäche. Ist die überwunden, haben die 155 PS mit dem 1,2-Tonner ein leichtes Spiel und lassen ihn sehr lebhaft erscheinen – und nicht übermäßig durstig. Während der Testfahrten mit einem Mix über die deutsche Straßenpalette genehmigt sich der DS 3 Crossback mit dem Top-Benziner am Ende rund sechs Liter Benzin.

Es kostet keine große Überwindung, auch größere Strecken mit dem Franzosen zurückzulegen. Die Sitze sind angenehm straff und bieten in der getesteten „Performance Line“ auch einen guten Seitenhalt. Das Fahrwerk dagegen ist sehr komfortabel ausgelegt. Das leichte Nachwippen verleiht dem Crossback sogar fast Oberklassenflair. In flottgenommenen Kurven schiebt der DS über die Vorderräder in Richtung Fahrbahnrand.

Die Preise für den DS3 Crossback reichen von 23 890 Euro für den 100-PS-Basisbenziner bis zum nun bestellbaren vollelektrischen E-Tense mit angeblich mehr als 300 Kilometern Reichweite. Er soll in 30 Minuten zu 80 Prozent geladen sein und mobilisiert 136 PS. Sein Preis: stattliche 38 390 Euro.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019