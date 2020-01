Ehrung für John le Carré

Der britische Schriftsteller John le Carré erhält den Olof-Palme-Preis. Er werde „für seine engagierte und humanistische Meinungsbildung in literarischer Form in Bezug auf die Freiheit des Einzelnen und die Schicksalsfragen der Menschheit“ geehrt, teilte die Jury am Freitag mit. Der 88-Jährige, der bürgerlich David Cornwell heißt, bekommt den Preis für das Jahr 2019 am 30. Januar in Stockholm verliehen.

Le Carré rufe Leser konstant dazu auf, über die großen Machtspiele der Welt sowie die Gier globaler Konzerne, korrupter Politiker, die Spannungen im Nahen Osten oder den Anstieg von Faschismus und Fremdenhass in Europa und den USA zu diskutieren, teilte die Jury mit. Im Geiste von Olof Palme trage er in außergewöhnlichem Maße zum Kampf für Freiheit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit bei. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020