Eigene Kindheit prägt den Erziehungsstil

„Die Welt braucht keinen weiteren Erziehungsratgeber“, sagt Bestsellerautorin Stefanie Stahl mit Blick auf ihr Buch „Nestwärme, die Flügel verleiht“, das sie zusammen mit Julia Tomuschat geschrieben hat. Deshalb sei es auch etwas anderes: ein „Beziehungsratgeber“. Ein klar strukturiertes, leicht verständliches Werk mit positivem Tenor über das Verhältnis von Erwachsenen zur eigenen Kindheit und wie das die Beziehungen zum Nachwuchs prägt.

„Wir sagen den Eltern nicht, was sie machen sollen, damit sie ihr Kind dazu bewegen, etwas zu tun oder zu unterlassen“, stellt Stahl fest. „Wir gucken bei den Eltern: Wie bist du selber aufgestellt? Was sind deine Prägungen von deiner eigenen Geschichte her?“ Dabei wenden die beiden Psychologinnen die Denkfiguren und Begriffe an, die viele Stahl-Fans spätestens aus ihrem Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ kennen. Das Werk hält sich seit rund drei Jahren auf den Bestenlisten. Dabei steht das Innehalten und Nachdenken über sich selbst im Zentrum: „Das ist das A und O für alles. Wofür ich in all meinen Büchern eintrete, das ist die Selbstreflexion“, sagt Stahl.

Einfache und ertragreiche Lektüre

Im aktuellen Buch geht es darum, das Aufziehen der Kinder nicht einfach der Intuition zu überlassen. Sondern zu gucken, wie frühe Erfahrungen mit den eigenen Eltern „zu einer Blaupause für alle weiteren Beziehungen im Leben“ wurden, heißt es im Buch. Je genauer wir uns selbst kennen und erkennen, desto größer sei unsere Chance, beim Umgang mit den Kindern nicht mehr „Sklaven unserer unbewusst erlernten Verhaltensmuster“ zu sein.

„Ein Beispiel: Da ist eine Mutter, die hat in ihrer eigenen Kindheit von ihren Eltern wenig Zuwendung erfahren, weil die Eltern sehr gestresst waren“, erläutert sie. „Dann kann es passieren, dass sie das überkompensiert bei ihren eigenen Kindern.“ Gemeint ist: „Sie überbehütet ihre Kinder und wendet sich ihnen mehr zu, als es den Kindern überhaupt lieb sein kann.“ Oder es könne sein, dass die Mutter das Verhalten ihrer Eltern erlernt habe und ihren Nachwuchs ebenfalls etwas vernachlässige. dpa

