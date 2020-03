Ein angenehmer Reisewagen

Mannheim.Auch wenn die SUVs (Sport Utility Vehicle) weiterhin Rekorde bei den Zulassungen einfahren und in Deutschland einen Marktanteil von über 30 Prozent erreichen, so bedienen die Autohersteller nach wie auch noch andere Segmente. Und trotz des SUV-Booms bleiben Limousinen und Kombis die vorherrschende Karosserieform auf Europas Neuwagenmarkt. Allerdings ist deren Marktanteil von einst 76 Prozent im Jahre 2005 auf 59 Prozent gesunken. Zu einem Vertreter des noch dominierenden Segments zählt der Subaru Levorg, wenngleich dieses Modell nur auf geringe Stückzahlen kommt (294 Zulassungen im Jahre 2018).

Solide und komfortabel

Der Kombi des weltgrößten Herstellers von allradgetriebenen Pkw präsentiert sich als höchst solides und komfortables Familienauto. Äußerlich kombiniert der Mittelklassewagen fließende, gefällige Linien mit markanten Akzenten. Ein selbstbewusstes Aussehen verleihen dem Levorg prägnante LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrleuchten, die den Grill flankieren. Auf der langgezogenen Motorhaube erhebt sich im Vergleich zum Vorgänger keine Lufthutze mehr, was den Levorg dynamischer erscheinen lässt. Der Innenraum gefällt mit Designelementen in Metalloptik und schwarzem Klavierlack. Die Materialien, die einen wertigen Eindruck vermitteln, sind bestens verarbeitet. Blaue Kontrastnähte an den Sportsitzen und am Lenkrad lockern das Bild auf.

Zwei Bildschirme setzten seine Betrachter in Kenntnis. Im oberen kleineren Monitor werden fahrrelevante Informationen oder auch die Situation vor der Front dargestellt. Im sieben Zoll großen Touchscreen darunter sind Audio- und Navigationsfunktionen abrufbar. Zudem werden die Bilder der Rückfahrkamera eingespielt. So gewinnt der Fahrer beim Ausparken einen Eindruck darüber, was vorne als auch hinten im Weg steht.

Eine Länge von knapp 4,70 Metern, eine Breite von 1,80 Metern und eine Höhe von 1,50 Metern sind die räumlichen Voraussetzungen für ein entspanntes Reisen. Alle Plätze bieten den Insassen reichlich Knie- und Ellbogenfreiheiten. Fürs Gepäck bleibt ein Fach mit einem Volumen von 522 Litern, das durch Umklappen der Rücksitze auf 1446 Liter erhöht werden kann. Dank einer niedrigen Ladekante gestaltet sich das Beladen kinderleicht. Wie bei Subaru üblich, übernimmt ein Boxermotor den Vortrieb. Mit nur einem 2,0-Liter-Benziner ist das Angebot unter der Motorhaube sehr überschaubar.

Der Vierzylinder entwickelt 150 PS und ein maximales Drehmoment von 198 Newtonmetern. Den Sprint aus dem Stand auf die 100-Kilometer-Marke erledigt der Kombi in 11,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 195 km/h erreicht. Die Kraft wird über ein stufenloses Automatikgetriebe sanft übertragen. Mit Hilfe von Schaltwippen am Lenkrad kann der Fahrer auch selbstständig agieren. Serienmäßig verfügt der Levorg über Allradantrieb, was die Traktion erhöht. Der Mittelklassekombi ist komfortabel gefedert. Er liegt perfekt auf der Straße und macht auch auf kurvenreichen Strecken Spaß.

Der Boxermotor zeichnet sich durch eine enorme Laufruhe aus. Der angenehme Reisewagen hat bei unseren Testfahrten durchschnittlich 8,3 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. Der Subaru Levorg Exclusive kostet 36 290 Euro. Die Preisliste startet bei 28 250 Euro.

