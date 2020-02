Ein bedrohliches Kriegsspektakel

Von Beginn der „Tribute von Panem“-Reihe an (2012) war keine Angst zu spüren, sich den grausamen Wahrheiten über das Wesen der Menschen zu stellen und diese auch zu zeigen. Das muss man den Filmen hoch anrechnen: Die Macher scheuten sich nicht davor, die Grausamkeiten auch im Bild umzusetzen. SAT.1 zeigt nun die Wiederholung des düsteren Endzeitspektakels „Die Tribute von Panem – Mockingjay (2)“aus dem Jahr 2015.

Kampf gegen Snow

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), die eigentlich als strahlendes Propaganda-Aushängeschild den Volksaufstand in Panem anführen soll, ist schwer verletzt. Peeta (Josh Hutcherson) mit dem sie zusammen die Hungerspiele überlebte und den sie liebt, hatte sie fast umgebracht. Vom Kapitol einer Gehirnwäsche unterzogen, lebt Peeta in einer Welt voller Wahnvorstellungen und projiziert seinen Hass und seine Angst auf Katniss. Und was schon in der ersten „Mockingjay“-Hälfte anklang, wird nun Gewissheit: Der Kampf gegen Präsident Snow (Donald Sutherland) ist nur eine Etappe auf dem Weg in die Freiheit.

Im Film geht es diesmal um das Wesen des Krieges und die Notwendigkeit von persönlichem Engagement, um die Welt erträglich zu machen.

Regisseur Francis Lawrence bringt die Verfilmung der Romantrilogie von Suzanne Collins mit gebotener Drastik zu einem Ende. Natürlich wird es keine Sieger geben. Strahlen kann jedenfalls niemand nach diesem Krieg. tsch

