„Ein bisschen heile Welt in Bildern“

„Alles ist wie neugeboren.“ Angesichts einer Kunstausstellung, die posthum das Schaffen einer Malerin ehrt, wirkt dieser Satz ein bisschen skurril, aber auch nachdenkenswert. Hans-Joachim Gelberg setzte ihn bewusst bei der Vernissage der Ausstellung von Malereien der Weinheimer Künstlerin Marga Müller, wie der frühere Verleger und Literat seine Worte stets bewusst setzt.

Marga Müller ist im Februar 2019 im Alter von 88 Jahren verstorben, also vor fast genau einem Jahr. Seit Dienstagabend (bis zum 19. April) ist die Ausstellung mit überwiegend kleinformatigen Bildern aus ihrem Nachlass dort zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen, also auch samstags und sonntags nachmittags zur besten Museumszeit.

Erlös für SOS-Kinderdorf

Annette Müller, die Tochter, hat Museumsleiterin Claudia Buggle bei der Konzeption der Ausstellung unterstützt. Diese ist einerseits eine posthume Hommage an die Malerin, andererseits aber auch ein Ausverkauf für einen guten Zweck. Die echten „Müller“ können für 200 Euro pro Gemälde erstanden und mitgenommen werden. Der Erlös geht dem SOS-Kinderdorf zu; ihre Mutter habe sich das so gewünscht, erklärt die Tochter. Ebenfalls den Ort: Im Museum am Amtshausplatz hat Marga Müller öfter und gerne ausgestellt.

Hans-Joachim Gelberg würdigte bei der Vernissage die Malerei von Marga Müller, mit der er ebenso eng befreundet war wie mit ihrem Mann Ferdinand. Mit der Formulierung „alles ist wie neugeboren“ beschriebt Gelberg treffend den Balanceakt der naiven Malerei, welcher sich Marga Müller seit den frühen 70er-Jahren gewidmet hat. „Sie kopiert nicht, sie ahmt nicht nach. Sie malt stillvergnügt blühende Pracht.“ Liebenswert, direkt und unbefangen würden die Bilder den Betrachter anlächeln, ein bisschen heile Welt in einer mitunter unheilvollen Welt. Ein bisschen Realitätsverlust bringe naives Malen immer mit sich. „Aber täuschen wir uns nicht“, warnte Gelberg, „Marga hat nicht nur Paradiese gesehen.“

Es sind Bilder für die Seele. „Wir erleben sozusagen eine Verlangsamung“, beschrieb es Gelberg vor zahlreichen Besuchern der Vernissage. In diesen Bildern sei zu finden, „was wir beinahe verloren glaubten: nämlich unsere eigene kindliche Welt“. Und er empfahl, eine entspannte Sichtweise zu genießen: „Angesichts einer weltweit schnell wachsenden und funktionierenden medialen Bilderwelt bergen Margas Bilder etwas, das wir frohen Herzens genießen dürfen.“

Jochen Pöhlert, der ebenfalls ein Freund der Familie Müller ist, umrahmte mit Stil und Freude die Ausstellungseröffnung musikalisch. wn

