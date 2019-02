Der Thriller „Ein brillanter Mord“ (Originaltitel „Stone Cold Murder“) von James Cawood wird bei der Kulturgemeinde am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr aufgeführt. Das a.gon Theater München mit den TV-Stars Ursula Buschhorn und Michel Guillaume präsentiert die fesselnde Geschichte in der Stadthalle in Weinheim. Ein einsam gelegenes Landhotel im Lake District, ein dunkler, stimmungsvoller Salon, darin nur ein Mann und eine Frau, draußen tobt ein Schneesturm. Schnell wird klar, Olivia ist mit ihrem noch frisch angetrauten Ehemann Robert in die Einöde gezogen, um vor etwas zu fliehen. Was behaglich anfängt, bekommt rasch unangenehme Risse und wird zunehmend ungemütlicher. Jede Menge überraschender Wendungen und vier ziemlich doppeldeutige Figuren halten die Zuschauer bis zum letzten Augenblick in Atem.

Tickets gibt es über die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde in der Stadthalle, telefonisch unter 06201/12282, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr. red

Info: Mehr unter www.kulturgemeinde.de.

