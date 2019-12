Ein Bürgermeister ohne Stimme

Eigentlich wollte der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte Baur de Betaz zur BA-Vorlesestunde besuchen – erkältungsbedingt war seine Stimme aber so angeschlagen, dass er diese schöne Aufgabe seiner Ehefrau Christine Helbig überlassen musste. Er ließ es sich aber nicht nehmen, seine Frau in den Kindergarten zu begleiten und den Kindern einen guten Morgen zu wünschen.

Auf keinen Fall sollte die Vorlesestunde für die zwölf Kinder ausfallen, die es sich bereits in der Leseecke auf einem kuscheligen Sofa und den kleinen Stühlen gemütlich gemacht hatten. Bevor Christine Helbig aus den zwei Büchern die Herbst- und Winter-Abenteuer der beiden Mäuse Manuel und Didi vorlesen konnte, hatten die Kinder noch die ein oder andere Frage an die vorleseerfahrene zweifache Mutter: Wie heißt du? Wie alt bist du? Wann hast du Geburtstag?

Geschichte über Fantasie

Nachdem das geklärt war, schenkten die Kinder ihre ganze Aufmerksamkeit den Geschichten „Die Eule“ und „Der Schneemensch“. In der ersten Geschichte lassen die beiden Mäuse ihrer Fantasie freien Lauf: Nach und nach sehen in einem Strauch ein fliehendes Ungeheuer, in einem abgestorbenen Baum einen uralten Troll und in einer zerzausten Sonnenblume eine verzauberte Waldfee. Dabei bemerken sie gar nicht, dass der Felsen, der wie eine Eule aussieht, tatsächlich eine Eule ist!

Die zweite Geschichte handelte von der Suche nach dem Schneemenschen. Der ist nicht so leicht zu finden, denn er hat sich unter einem Schneehaufen verborgen. Die Abenteuer endeten so schnell, dass die kleinen Zuhörer gern noch eine längere Geschichte hören wollten. Und tatsächlich, Christine Helbig hatte vorgesorgt und ein weiteres Buch aus ihrem eigenen Fundus mitgebracht.

Darin schippert Leon mit seinem Piraten-Papa übers Meer, immer auf der Suche nach einer Insel, vor deren Küste vor hundert Jahren ein Schiff mit Gold gesunken ist. Später einmal, so glaubt Leon, soll er in die Fußstapfen seines Vaters treten und Kapitän des Piratenschiffs werden – obwohl er sich eigentlich viel mehr für die Kochkünste des dicken Schiffskochs interessiert und heimlich dessen Kochbücher studiert.

Als der Koch über Bord gespült wird, soll zunächst der lange und später der kurze Pirat seine Aufgaben übernehmen – denn der Piraten-Papa isst gerne und viel. Doch beide Ersatzköche erweisen sich als ungeeignet und auch der Kapitän selbst kann am Herd nicht glänzen. So übernimmt schließlich Leon die Aufgabe und sein Vater gelangt zu der Erkenntnis, dass nicht er, sondern der Koch der wichtigste Mann an Bord ist und Leon später einmal Koch im Kapitänsamt werden soll.

Werbung für Lindenfels

Vor lauter Freude beißt Leon seinem Vater nach alter Piratentradition in die Nase – und die beiden verpassen mit geschlossenen Augen den Fundort des lang gesuchten Schatzes. Aber das macht nichts, schließlich haben sie ja noch viele Jahre Zeit, den Schatz gemeinsam zu finden. So endete die Lesestunde.

Zum Schluss machte Bürgermeister Helbig noch etwas Werbung für seine Stadt und hatte für den Kindergarten ein weiteres Geschenk mitgebracht: In dem Wimmelbuch „Meine Heimat“ ist nämlich auch Burg Lindenfels zu sehen. Darin können die Kinder nun blättern und sich Anregungen für den nächsten Ausflug holen. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019