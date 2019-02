Ein energetischer Leuchtturm

Bensheim.Von einem „Leuchtturm in der Region“ sprach GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann vor gut einem Jahr beim offiziellen Baubeginn für das neue Bürogebäude an der Dammstraße. Denn als zukunftsorientierter Energieversorger geht die GGEW natürlich auch bei ihrem eigenen Gebäude mit gutem Beispiel voran.

„Wir wollen auch ausprobieren, was machbar ist“, verweist Uwe Sänger, technischer Bereichsleiter und Prokurist bei der GGEW und Projektleiter für den Neubau. So wird sich das Gebäude energetisch nahezu selbst und ohne Fremdwärme versorgen. Die Wärme- und Kälteerzeugung erfolgt über Wärmepumpen (Luft/Wasser bzw. Wasser/Wasser) und geheizt wird mittels Fußbodenheizung, die über Raumbediengeräte reguliert werden kann. Im Sommerbetrieb wird die Fußbodenheizung zur unterstützenden Kühlung eingesetzt.

Eigentlich schon selbstverständlich ist die Optimierung des Stromverbrauchs durch die eigene Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlage. Die thermischen Kollektoren sollen ganzjährig über den Tagesverlauf die Pufferspeicher laden, so dass genügend verwendbare Energie für das System vorhanden ist.

Die Photovoltaikanlage ist in ihrer Größe (30 kW) so ausgelegt, dass der Tagesbedarf rechnerisch gedeckt ist. Erträge, die darüber hinaus gehen, werden in einem Stromspeicher (70 kWh) geladen, über den unter anderem die Wärmepumpe im Nachtbetrieb versorgt werdn kann.

Modernster Standard wird auch bei der Lüftungstechnik umgesetzt. Das Gebäude hat eine zentrale Lüftungsanlage mit den Funktionen Erwärmen, Kühlen und Entfeuchten. Über einen Außenluftturm mit integriertem Vorfilter wird die Luft angesaugt und über einen Erdwärmetauscher unter der Bodenplatte des Gebäudes geführt. Von dort wird die Außenluft gefiltert, über eine Wärmerückgewinnung als Rotationstauscher vorerwärmt und dann nach Bedarf gekühlt, entfeuchtet oder erwärmt. Die Büroflächen erhalten konstante Zuluftmengen, während die Besprechungsräume und der Foyerbereich im Erdgeschoss mit variablen Luftmengen versorgt werden.

Moderne Elektrotechnik wurde mit einem Lichtmanagement umgesetzt, das auf die jeweilige Außenhelligkeit reagiert. Es gibt eine vollautomatische Steuerung der Außenjalousien. Die Beleuchtungsanlage beinhaltet rund 460 LED-Leuchten, verlegt wurden etwa 30 Kilometer Kabel und Leitungen. js

