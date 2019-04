Ein Feuerwerk aus Tanz und Musik

Zum Abschluss der Theaterspielzeit 2018/19 zeigt die Kulturgemeinde Weinheim am kommenden Freitag, 26. April, um 20 Uhr eine Folklore-Gala mit Ballett, Chor, Orchester und Moderation mit dem Sorbischen National-Ensemble, Bautzen in der Stadthalle. In einer Pressemitteilung der Kulturgemeinde heißt es dazu:

Bei der Show „Moja Reja – Tanz. Freude“ treffen die Zuschauer ein Volk, das mitten in Deutschland lebt und dessen Sprache und Kultur einzigartig ist. Es geht um die Sorben. Ihre Heimat ist der Landstrich zwischen Oberlausitz und Spreewald und zählt zu den schönsten Gegenden Deutschlands.

In dieser Gala setzt das Sorbische National-Ensemble eine höchst lebendige und auf einer reichen Tradition fußende Volkskunst authentisch und mit großer künstlerischer Kraft um. Es handelt sich um Volkskunst, die so gar nichts gemeinsam hat mit der die Medien dominierenden, lediglich am Kommerz orientierten Schlager-Volksmusik.

Mit dieser Produktion zeigt das Ensemble eine eindrucksvolle musikalische und tänzerische Spritztour durch die sorbischen Brauchtumswelten, einen Lausitzer Bilderbogen, der sich von einer Fahrt durch den Spreewald bis hin zur sorbischen Hochzeit spannt, heißt es in der Pressemitteilung der Kulturgemeinde. Die professionellen Darbietungen der fabelhaften Tänzer, Sänger und Musiker, die immer wechselnden Kostüme, die besonderen Instrumente und das erstklassige künstlerische Gesamtkonzept lassen eine Klang- und Farbenvielfalt entstehen, die das Publikum fasziniert und fesselt. Es kann ein fulminanter Folkloreabend erwartet werden, der von einer charmanten Moderatorin erläutert und begleitet wird, schreibt die Kulturgemeinde abschließend.

Vorverkauf über die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim in der Stadthalle, telefonisch unter 06201/12282, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019