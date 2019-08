Ein Frauenanteil von 50 Prozent bleibt das Ziel

Ursula von der Leyen, die künftige EU-Kommissionspräsidentin. © dpa

Brüssel.Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen pocht auf Spielraum bei der Auswahl ihrer Kommissare für die kommenden fünf Jahre. Nicht jeder der von den EU-Staaten vorgeschlagenen Kandidaten „wird letztlich im Team der gewählten Präsidentin sein“, sagte eine Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel. Deshalb werde man Namen erst nennen, wenn das Team beisammen sei. Von der Leyen arbeite sehr hart daran, ihr Ziel eines Frauenanteils von 50 Prozent zu verwirklichen, sagte die Sprecherin. Weil das Verfahren noch laufe, sei es zu früh für eine Zwischenbilanz. Man ziele darauf ab, dass die neue Kommission wie vorgesehen am 1. November die Arbeit aufnehmen könne. Die EU-Kommission ähnelt einer Regierung mit verteilten Ressorts; jeder EU-Staat ist mit einer Person vertreten.

Die 27 bleibenden EU-Staaten hatten nach einer inoffiziellen Vorgabe bis Montag Zeit für die Nominierung ihrer Kandidaten. Fast alle Hauptstädte sind dem nachgekommen. Großbritannien verzichtet auf eine Nominierung, da es die EU am 31. Oktober verlassen will. Am Dienstag will von der Leyen mit den Bewerbungsgesprächen beginnen. Dabei will sie die Eignung der Kandidaten prüfen und Aufgaben besprechen. Die Nominierten müssen sich von Ende September an Anhörungen im EU-Parlament stellen. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019