Ein Geschenk von Königin Silvia

Heidelberg.Die schwedische Königin Silvia (2.v.l.) hat am Donnerstag in ihrer Geburtsstadt Heidelberg ein Behandlungszentrum für misshandelte und missbrauchte Kinder eröffnet. Im bundesweit zweiten Childhood-Haus werden Justiz, Polizei, Jugendhilfe und Medizin ab Montag Hand und Hand arbeiten. Damit bleibt den Opfern eine Mehrfach-Befragung in Ermittlungsverfahren erspart. „Kinder erhalten dort Hilfe in einer angstfreien Atmosphäre“, betonte Königin Silvia. Nach einem Festakt in der Neuen Aula der Universität Heidelberg begrüßte die 75-jährige Monarchin auf dem Universitätsplatz hunderte Bürger (Bild). Am Abend wurde im Schloss das Jubiläum der Childhood-Stiftung gefeiert. Diese wurde vor 20 Jahren von Königin Silvia gegründet und ist bedeutender Geldgeber des Childhood-Hauses. mica (Bild: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019