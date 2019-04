3 Fotos ansehen Andrew Fearns von den Sleaford Mods ist ebenfalls filmreif. © picture alliance / dpa

„Was sollen solche Filme?“, fragt der Karlsruher Komponist Wolfgang Rihm SWR-Dokumentarregisseur Victor Grandits. Die Antwort liefert Katrin Rabus, Kuratorin des vor vier Jahren von Bremen nach Mannheim umgezogenen Musikfilmforums „The Look Of Sound“ auf Anfrage dieser Zeitung: „Im besten Fall ein Gespräch mit dem Zuschauer bieten.“ Das leisten die vom 8. bis 10. April vorgestellten, hochaktuellen zwölf Werke aus den Jahren 2018 und 2019, die überwiegend dokumetarisch und mit Porträtcharakter angelegt sind, nahezu alle.

Der Festivalstart gehört filmisch komplett der Popmusik und findet folgerichtig an der Popakademie statt: Um 16.15 Uhr ist der Kurzfilm „Kirchner Hoch/Tief“ über David Kirchners Projekt des „begehbaren Songs“ zu sehen. Dazu spielt der Komponist an seiner früheren Hochschule ein kurzes Konzert. Ab 17.30 Uhr dreht sich „Joris – Ich bin jetzt“ um einen der erfolgreichsten Popakademiker. Ab 20 Uhr beschließt der schon als Live-CD-Beigabe erhältliche „Bunch of Kunst – A film About Sleaford Mods“ den ersten Tag.

Bevor „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ als einziger Spielfilm am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Odeon-Kino das Festival beschließt, stehen mehrere hochkarätige Porträts klassischer Musiker auf dem Programm. Allen voran der ganz frisch fertig geschnittene „Wolfgang Rihm – Über die Linien“ von Grandits, der als SWR-Vorabpremiere ebenfalls am 10. April an gleicher Stelle um 17.30 Uhr läuft.

Grenzgänger Grubinger

Derselbe Regisseur hat mit „Martin Grubinger – Zwischen den Welten“ einen weiteren musikalischen Grenzgänger mitreißend porträtiert (9. April, Popakademie, 15 Uhr). Zu den Höhepunkten gehört noch eine weitere Vorabpremiere: das für Arte gedrehte Charles-Ives-Porträt „The Unanswered Yves“ (9. April, 20 Uhr, Cineplex).

Das Filmprogramm ist in der Regel frei zugänglich (siehe Kasten) und kostenlos. Ansonsten kostet die Akkreditierung für die kompletten drei Tage mit drei Diskussionsterminen 150 Euro. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019