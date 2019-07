Ein großer Freund der Familie

offenbach.Die vierte Generation des Hyundai Santa Fe legt gegenüber seinem Vorgänger in allen Belangen zu. Das ist nicht unbedingt eine Besonderheit, steigen doch in der Autobranche die Maße bei nahezu allen Modellüberarbeitungen. Sprich die Fahrzeuge werden zumindest immer länger, breiter und geräumiger. Beim aktuellen Santa Fe indessen fand zusätzlich noch eine Neuausrichtung statt. Das dynamische SUV entwickelte sich zur eleganten, hochbeinigen Familienkutsche. Der Koreaner ist äußerlich auf 4,77 Meter gewachsen. Er bietet mehr Platz, Komfort und Sicherheit als jemals zuvor. Obendrein gefällt er mit einem eleganten Design. Die Front wird vom mächtigen Kaskaden-Kühlergrill mit edler Chromleiste dominiert.

Gestreckte Silhouette

Die gestreckte Silhouette findet am Heck mit neuartigen 3D-Rückleuchten mit LED-Technik ihren Abschluss. Große Fensterflächen lassen viel Licht in den hochwertig ausgestalteten Innenraum. Auf erhöhten Sitzen genießen die Insassen die dadurch verbesserte Übersicht. Der auf 2,77 Meter Länge vergrößerte Radstand wirkt sich positiv auf die Platzverhältnisse aus. Reichlich Knie- und Kopffreiheit machen im Santa Fe das Reisen zum Genuss. Praktisch sind die längs verstellbaren Sitze der zweiten Reihe. Für Taschen und Koffer stehen 625 Liter Volumen zur Verfügung. Das ist respektabel und das Fach kann per Knopfdruck auf bis zu 1695 Liter erweitert werden.

Auf Wunsch wird zudem eine dritte Sitzreihe montiert. So kann die siebenköpfige Großfamilie die Fahrt im Korea-SUV antreten. Die Plätze 6 und 7 lassen sich im Kofferraum vollständig versenken. Erstmals ist der Santa Fe mit einem Gepäckraumöffnungsassistenten ausgestattet, der den Fahrer warnt, wenn die Klappe an eine zu niedrige Decke zu stoßen droht. Ein weiteres Helferlein schlägt Alarm, wenn beim Verlassen des Wagens Gefahr durch näher kommenden Verkehr droht. Da bleibt dann auch der Riegel der Kindersicherung an den Fondtüren unten. Die Tür bleibt solange zu, bis die Gefahr vorüber ist. Und wenn der Fahrer vor Aufregung dann Kind oder Hund im Auto vergisst, dann ist der Santa Fa wieder zur Stelle und hupt. Der sogenannte Insassenalarm funktioniert dabei mit einem Ultraschall-Bewegungssensor.

Der Hyundai Santa wird wahlweise von einem Benziner mit 185 PS sowie zwei Dieselaggregaten mit 150 oder 200 PS angetrieben. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-Temp. Die Selbstzünder erhalten hierfür eine SCR-Harnstoffeinspritzung, der Vierzylinder-Benzindirekteinspritzer einen Ottopartikelfilter. Neu im SUV-Flaggschiff der Koreaner ist eine Achtstufenautomatik. Erstmals kommt auch der weiterentwickelte, schlupfabhängig geregelte Allradantrieb HTRAC zum Einsatz.

Der gefahrene Santa Fe 2.2 CRDi mit Allrad und manueller Sechsgang-Schaltung entwickelt eine Leistung von 200 PS. In 9,5 Sekunden ist die 100-Kilometer-Marke erreicht. Der Vortrieb endet bei 205 km/h. Souverän und flüsterleise gleitet der Familienfreund dahin. Wer es etwas dynamischer liebt, der kann die Einstellung mit der Sport-Taste etwas schärfen.

Der Santa Fe 2.2 CRDi 4WD mit Sechsgans-Getriebe kostet als Fünfsitzer in der höchsten Ausstattungsstufe Premium 50 200 Euro. Die Preisliste startet bei 35 200 Euro für den Diesel 2.0 CRDi mit 150 PS.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019