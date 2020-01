Ein Hit folgt auf den anderen

in Abend, drei Bands: Unter dem Motto „Oldies Forever“ spielen die „Igels“ (Bild), das Cat Stevens Project und die Smokie Revival Band am Donnerstag, 30. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Weinheim ultimative Hits von einst. Mehrstimmiger Gesang und anspruchsvolle Gitarrenarrangements zeichneten die „Eagles“ und nun auch die „Igels“ aus. Begeistert werden auch die Fans von Smokie Revival sein.

Die Band um Leadsänger Matthias Beringer wurde zuletzt in Weinheim in der „Alten Druckerei“ gefeiert. Mit Titeln wie „Oh Carol“ oder „Living Next Door To Alice“ wecken Erinnerungen und animieren zum Tanzen. Den Auftakt des Abends übernimmt das „Cat Stevens Project“ mit Hits des legendären Sängers. Es gibt noch Tickets an der Abendkasse.

Vorverkauf: Kartenshop DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, Weinheim (Telefon 06201/8 13 45) oder Geschäftsstelle Odenwälder Zeitung in Fürth (06253/43 63). wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020