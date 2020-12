Ein Jahr ohne Kerwe und Jubiläumsfeste

Einhausen.Keine Kerwe, keine Vereinsjubiläen. Die Corona-Pandemie setzte auch den Vereinen in Einhausen kräftig zu. Dass das örtliche „Fest der Feste“ einmal komplett ausfallen würde, damit hätte noch zu Beginn des Jahres wohl niemand gerechnet. Doch dann ging alles ganz schnell. Bereits Mitte April hatten sich die Verantwortlichen des Vereins zur Erhaltung der Tradition „schweren Herzens“ dazu entschlossen, den für den 4. Oktober geplanten Umzug und alle größeren Veranstaltungen rund um das Einhäuser „Fest der Feste“ abzusagen. Und so schlängelte sich am Kerwesonntag, als um Punkt 14 Uhr bei strahlendblauem Himmel die Glocken von St. Michael läuteten, kein großer, fröhlich-bunter Umzug durch die Einhäuser Straßen. Vor dem Rathaus und auf dem Hallenparkvorplatz war zumindest ein kleiner Rummel für Familien mit Kindern aufgebaut. Der Kerwekranz hing wie gewohnt am Alten Rathaus. Kerwevadder Lukas Mahr hatte ihn zusammen mit Mundschenk Alexander Glanzner ohne großes Drumherum am Samstag zuvor aufgehängt.

Vorher war der Kranz im Garten von Manfred Weber mit Wein geweiht worden. Dort hatten sich unter anderem Vorstandsmitglieder sowie Kerwekönigin Alexandra Grüner und ihre Begleitdamen getroffen, um ein kleines Video zum im doppelten Sinne ausgefallenen „Fest der Feste“ aufzunehmen. Pünktlich um 14 Uhr am Sonntag wurde es auf der Webseite des Vereins und per Facebook veröffentlicht.

So ganz ließen sich die Einhäuser ihren Kerweumzug aber auch in Corona-Zeiten nicht verbieten. Privat organisiert machte sich unangekündigtein kleiner Umzug mit 15 Zugnummern auf den Weg durch den Ort – natürlich immer mit dem nötigen 1,5-Meter-Abstand zwischen den Akteuren. Die Aktiven des Musikzugs wurden kurzerhand durch Pappkameraden ersetzt. Der Giggel und ein Kirchen-Modell wurden auf einem Handkarren durch die Straßen gezogen.

Ganz gestrichen werden mussten die Feierlichkeiten zum 125-Jahre-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. Auf dem 18. Oktober 1895 wird die offizielle Gründung datiert. Geplant war unter anderem vom 13. bis 15. November eine dreitägige Veranstaltung mit Festkommers.

Und auch der Gesangverein Liederkranz wollte eigentlich groß feiern. Der Chor besteht seit 175 Jahren. Für den 12. und 13. September hatte man im Rahmen des traditionellen Laternenfestes ein großes Freundschaftssingen mit zahlreichen Chören in der Mehrzweckhalle geplant, das jedoch abgesagt werden musste.

Der CDU-Gemeindeverband musste schließlich seine für kurz vor Weihnachten Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen absagen. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020