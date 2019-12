Ein Kürbismonster von Norbert, der Wasserratte

Wie spannend und aufregend der Herbst ist, wie viele Überraschungen die Natur gerade in den Wochen vor dem kalten Winter parat hält, davon erzählt Erwin Moser in seinem Kinderbuch von „Manuel und Didi“. Weil die beiden mutigen und abenteuerlustigen Spitzmäuse aber nicht genug bekommen können von ihren Ausflügen und ihren lustigen Begegnungen mit Freunden, hat der österreichische Schriftsteller den Herbstabenteuern drei weitere Bände mit Kurzgeschichten hinzugefügt. Und die spielen im Frühjahr, im Sommer und im Winter.

Norbert Golzer, der seit vielen Jahren bei der BA-Vorlesestunde mitmacht und schon etliche Kindergärten im Kreisgebiet besucht hat, war dieses Mal in der Kindertagesstätte Gartenstraße in Bensheim zu Gast. Natürlich war der Heppenheimer Kommunalpolitiker nicht mit leeren Händen gekommen: Dabei hatte er zwei Jahreszeitenbücher, in denen genau beschrieben und auf hübschen Zeichnungen zu sehen ist, was die beiden Mäusefreunde Manuel und Didi erleben, wenn sich die Blätter bunt färben und zu Boden fallen und wenig später Schnee und Eis einziehen.

Golzer („Ich bin der Norbert“) weiß, wie man mit den Kleinen umgeht und ihnen die Scheu nimmt – sofern vorhanden. Bevor er zum Buch griff und mit der Lesestunde begann, ließ er die Kinder zu Wort kommen. Einige hatten schon echte Mäuse gesehen: „Es war eine grüne Maus, die wie ein Dino ausgesehen hat“, glaubte sich ein Knirps zu erinnern. Und im Winter, wenn es schneit, bauen alle einen Schneemann mit Karotten-Nase.

Der Vorlesepate und einige seiner Zuhörer machten es sich auf der gemütlichen Couch im Lese- und Ruheraum bequem. Die anderen saßen zusammen mit Erzieherin Susanne Kolbe auf dem Boden und passten genau auf, dass sie nichts verpassten und immer auch einen Blick auf die Bilder von Manuel und Didi erhaschten.

Mit der Geschichte von der Tube, aus der eine rosarote Wurst hervorquillt, die das Mäuse-Duo zunächst für eine Schlange hält, ging es los. Vom vermeintlichen Flussgeist, einem hässlichen Untier mit grünem Kopf und gelben Augen, das sich beim näheren Betrachten als Kürbis entpuppt, erfuhren die Kids als Nächstes. Geschnitzt und hergerichtet hatte ihn – wie passend – Norbert, die Wasserratte.

Von Weintrauben, die nicht, wie die Kita-Kinder zunächst vermuteten, am Baum, sondern an Rebstöcken wachsen und die so hoch hängen, dass sie für Manuel und Didi unerreichbar sind, handelte das dritte Abenteuer. Und was taten die cleveren Gesellen? Sie schossen mit einer Schleuder auf die Trauben und schlürften den süßen Saft in den offenen Mund.

So ähnlich wie ein Kuckuck

Auch von Eulen hatten die meisten der Drei- bis Sechsjährigen schon gehört und wussten, dass manche ein braunes und andere ein weißes Federkleid tragen. „Sowas Ähnliches wie ein Kuckuck“, beschrieb ein Kind den nachtaktiven Vogel. Golzer freute sich über die rege Teilnahme seiner kleinen Zuhörer und las die Geschichte von der Eule vor.

Es folgten noch viel weitere Abenteuer, die Manuel und Didi allesamt mit Bravour – und manche mit Unterstützung ihrer Kumpels aus dem Tierreich – bestanden. Demnächst, auch darüber wird der BA informieren, wird der Leseraum in der Kita Gartenstraße neu gestaltet: Dank einer Spende erhält der Raum ein neues Sofa, neue Sessel und flauschige Polster für die Fensterbänke zum Hineinlümmeln. gs

