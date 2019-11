Ein Leuchtzeichen gegen Gewalt

Wer etwas Wichtiges erreichen will, der sollte Allianzen schmieden. Genau das haben vier Weinheimer Frauen-Serviceclubs sowie die alwine-Stiftung „In Würde altern“ getan, um in diesem Jahr mit noch mehr Nachdruck auf das Thema „Keine Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam zu machen.

Der Ladies Circle, Soroptimist International, der Zonta Club und der Tangent Club und die alwine-Stiftung haben sich für Aktionen rund um den „Orange Day“ am 25. November zusammengeschlossen. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen“, schreibt beispielsweise Soroptimist in einer Pressemitteilung stellvertretend für alle Serviceclubs.

Den Auftakt macht am morgigen Donnerstag, 21. November, ab 19.30 Uhr ein Vortrag im Alten Rathaus. Die alwine-Stiftung informiert über „Häusliche Gewalt – eine Herausforderung für uns alle.“

Am Samstag, 23. November, wird der Zonta Club Weinheim auf dem Windeckplatz 192 Paar rote Schuhe platzieren, die symbolisch für Frauen stehen, die im vergangenen Jahr von ihren Ehemännern, Partnern, Ex-Partnern oder Familienmitgliedern getötet worden sind. Die Zahl aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes macht deutlich, wie häufig Gewalt gegen Frauen im häuslichen Umfeld stattfindet. „In über 80 Prozent der Fälle sind Frauen Ziel der Angriffe häuslicher Gewalt“, sagt Ruth Syren, die Vizepräsidentin des Zonta Clubs Weinheim. Sie ist Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses Heckertstift.

„Lange fehlten Statistiken, die Dunkelziffer ist hoch“, sagt Syren. Seit acht Jahren wird „Häusliche Gewalt“ auch in der Polizeilichen Kriminalstatistik des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg erfasst. Insgesamt sei die Zahl der Straftaten in unserem Bundesland zurückgegangen. Dennoch wurden im vergangenen Jahr 27 Frauen umgebracht – überwiegend von ihren eigenen Ehemännern oder Partnern. „Der Ausbau des Hilfesystems beziehungsweise der Anlaufstellen sorgt zwar dafür, dass mehr Frauen es wagen, sich zu melden, dennoch wird häusliche Gewalt immer noch als etwas Privates angesehen – ein Verbrechen, welches oft ungestraft bleibt“, sagt Gudrun Antoni, Präsidentin des Zonta Clubs Weinheim. Deshalb wollen die Zonta-Frauen im Rahmen ihrer Schuhaktion mit den Menschen in der Weinheimer Fußgängerzone ins Gespräch kommen und Informationen verteilen, wo Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, Hilfe bekommen.

Ein weiteres Zeichen wird am Montag, 25. November, gesetzt, wenn das Alte Rathaus am Weinheimer Marktplatz orange leuchtet. Denn Orange ist die Farbe, die die Vereinten Nationen als Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen eingeführt haben. Anschließend ist ein Empfang in der evangelischen Stadtkirche mit Musik, einem Vortrag und einer Ausstellung geplant. Spenden werden auch gesammelt, sie sollen den Frauenhäusern in Heidelberg und Mannheim zugutekommen. -/vmr

