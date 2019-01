Ein Mord statt Landidylle

Ein einsam gelegenes Landhotel im Lake District, ein dunkler, stimmungsvoller Salon, darin nur ein Mann und eine Frau, draußen tobt ein Schneesturm. Schnell wird klar: Olivia ist mit ihrem noch frisch angetrauten Ehemann Robert in die Einöde gezogen, um vor etwas zu fliehen.

Am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, präsentiert die Kulturgemeinde in der Stadthalle das Stück „Ein brillanter Mord“, aufgeführt vom Gastspieltheater „a.gon“, in dem sich der anfängliche Traum gemütlicher Zweisamkeit eines frisch vermählten Ehepaars bald zu einem Albtraum entwickelt.

Erst erreicht das Ehepaar ein mysteriöser Anruf, dann steht ein merkwürdiger Mann vor der Tür, der sich angeblich verlaufen hat, und plötzlich ist es vorbei mit der idyllischen Zweisamkeit. Die Geschichte gönnt Olivia kein Entkommen, und schon bald muss sie dem Schrecken der Vergangenheit ins eiskalte Auge blicken.

Aufregende Geschichte

Aus München reist das Ensemble von „a.gon“ an und bringt eine aufregende Geschichte auf die Bühne der Stadthalle. Inszeniert wurde das Stück von Stefan Zimmermann, die Hauptrollen spielen die beiden Fernsehgesichter Michael Guillaume und Ursula Buschhorn, ersterer ist mit mit 480 Auftritten in der ZDF-Krimiserie SOKO München Rekord-TV-Ermittler, letztere spielte ebenfalls schon in mehreren SOKO-Produktionen.Als ein spannungsvolles Stück mit unerwarteten Wendungen wird der von James Cawood verfasste Thriller von der Wiener Zeitung beschrieben. Lobende Worte aus der selben Stadt, in der er erst mit „ein brillanter Mord“ am englischen Theater zum Schreiben von Thrillern kam. Denn eigentlich sei er dem Humor seiner britischen Heimat verpflichtet, erklärt er auf der Website seines Stammspielortes. Warum sein erstes Stück trotzdem nur Spurenelemente des Spaßes der Insel aufweist, das ist für ihn selbst „well, a mystery“, doch der Erfolg gibt ihm recht.

