Ein musikalisches Phänomen

Mannheim.Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht beschreiben, die muss man erlebt haben, so wie ein Konzert des Herbert Pixner Projekts. Vier Vollblutmusiker – Manuel Randi (Gitarren), Heidi Pixner (Harfe), Werner Unterlechner (Kontrabass) und der Multiinstrumentalist Herbert Pixner (diatonische Harmonika/Blasinstrumente) – reißen ihre Besucher immer wieder zu stehenden Ovationen hin. Das Projekt wurde 2005 von dem in Meran geborenen Herbert Pixner gegründet.

Die Musik ist eine einzigartige Kombination aus neuer Volksmusik, Weltmusik, Jazz, Blues, Tango sowie Rockelementen und nimmt das Publikum mit auf eine ganz besondere Reise. Nun werden die Songs des Projekts erstmalig symphonisch arrangiert und von den Berliner Symphonikern begleitet. Diese gehören zu den renommiertesten Deutschen Orchestern. Mit Chefdirigent Lior Shambadal geht das Orchester in das sechste Jahrzehnt seines musikalischen Schaffens. Zu sehen ist das Klangspektakel am 14. November im Rosengarten in Mannheim. red

Verlosung 4x2 Karten inklusive Meet & Geet Herbert Pixner Projekt meets Berliner Symphoniker 14. November, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim

Einsendeschluss: 29. Oktober 2019 Stichwort: Herbert Pixner

